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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:02
GTS написав:
Эх, а счастье было так близко ))
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
Живите своим умом!
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