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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:02

  GTS написав:Зображення



Эх, а счастье было так близко ))
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:38

мда, что то нефть побежала дерьмокоины догонять..
удивительно, что рубль на таком фоне держится
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:24

zzzzzz
Вы смотрите слишком далеко. Есть минутный фрейм. И проще, и прибыль :mrgreen: стАбильная
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:46

  zzzzzz написав:Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?

а хороша была мысль, не так ли? :)
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 02:36

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?

а хороша была мысль, не так ли? :)
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.

Да мысль была хороша. Ставлю плюсик + ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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