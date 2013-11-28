Эх, а счастье было так близко ))
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:02
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:38
мда, что то нефть побежала дерьмокоины догонять..
удивительно, что рубль на таком фоне держится
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:24
zzzzzz
Вы смотрите слишком далеко. Есть минутный фрейм. И проще, и прибыль стАбильная
Додано: Сер 21 лис, 2018 01:46
а хороша была мысль, не так ли?
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 21 лис, 2018 02:36
Да мысль была хороша. Ставлю плюсик + ))))
Живите своим умом!
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