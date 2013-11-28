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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:02
GTS написав:
Эх, а счастье было так близко ))
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 20 лис, 2018 20:38
мда, что то нефть побежала дерьмокоины догонять..
удивительно, что рубль на таком фоне держится
Кризис близко! (январь 2018)
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user412
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:24
zzzzzz
Вы смотрите слишком далеко. Есть минутный фрейм. И проще, и прибыль
стАбильная
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paolot
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Додано: Сер 21 лис, 2018 01:46
zzzzzz написав:
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
а хороша была мысль, не так ли?
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 21 лис, 2018 02:36
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
а хороша была мысль, не так ли?
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.
Да мысль была хороша. Ставлю плюсик + ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:50
zzzzzz написав: Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Юра ты хоть успел скинуть Юнаф на пике ?
а хороша была мысль, не так ли?
копеечными делами, в сущности, занимался.
не успел.
Да мысль была хороша. Ставлю плюсик + ))))
Теперь ей опять путь на 100 грн?
И так шел третий год боковика...
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gmm
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53
Білоруське держпідприємство Нафтобітумний завод планує взяти участь в аукціоні з продажу 78,28% акцій української енергогенеруючої компанії Центренерго.
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Філ
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:09
Філ
это анекдот какой-то - "как белоруский нефтебитумный завод покупал центренерго" )
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:12
ChuLock чекаємо на молдавських виноробів)
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:41
Філ написав:
чекаємо на молдавських виноробів)
пох, лишь бы всех и побольше )
И это пройдёт ©
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ChuLock
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