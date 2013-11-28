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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:45
ChuLock написав:
пох,
На этом и сойдутся.
МВФ денег дал, приватизация переноситься.
А в следующем году выборы, будет не до центра
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:42
lrs7719 написав: Investor_33 написав:
Дип доходность на пару процентов выше овгз
Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ...
И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов...
Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності"
Аваля. Это к слову о суммах и точках входа.
Характерно - Лавренчука там не вижу
Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)?
Дякую!
ПС Крим це Україна!
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:18
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:11
Живите своим умом!
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