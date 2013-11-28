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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:45

  ChuLock написав:
пох,

На этом и сойдутся.
МВФ денег дал, приватизация переноситься.
А в следующем году выборы, будет не до центра
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:42

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
Дип доходность на пару процентов выше овгз

Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... :twisted:

И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов... :lol:
Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа.
Характерно - Лавренчука там не вижу :lol:

Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)?

Дякую!


ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:18

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:11

На центр 5 претендентов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Живите своим умом!
zzzzzz
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