На этом и сойдутся.
МВФ денег дал, приватизация переноситься.
А в следующем году выборы, будет не до центра
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:45
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:42
Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)?
Дякую!
ПС Крим це Україна!
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:18
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:11
На центр 5 претендентов
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 лис, 2018 07:44
если ещё и 8159 примут - вообще чоколадно получится.
а в следующем году - будет следующий год
И это пройдёт ©
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:34
MSICH
Звонили мне из Мотор Сичи. Предлагают выкупить акции. Понятное дело, звонили не только мне – то есть идет активная скупка. Цена – 4000 грн.
Какие у кого могут быть мысли?
ЗЫ. Да, знаю, что есть запрет на внесение изменений в реестры. Схема у них следующая.
1. Открывается счет в ЦБ в их депозитарном учреждении.
2. Акции переводятся туда.
3. Заключается договор купли-продажи акций (решением суда заключать договоры не запрещено) с условиями «деньги сейчас», перерегистрация в ДУ «после снятия запрета». Одновременно выписывается нотариальная доверенность на право распоряжаться акциями.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:54
Dimar пункт 2 невозможен , акции нельзя двигать за пределы твоего хранителя ....
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:03
Dimar, про второй пункт это в Моторе сами сказали?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:30
Про пункт 2 сказали в Мотор Сичи. По их словам, двигать акции между депозитарными учреждениями можно, если собственник не меняется. Так ли это - хз.
Собственно в первую очередь интересует мнение форумчан касательно активизации процесса скупки. Ну и цена.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:32
Наприклад тут.
Є ще і на сайті НБУ.
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