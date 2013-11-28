Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа. Характерно - Лавренчука там не вижу Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)? Дякую! ПС Крим це Україна!
Вот, что YouControl показывает: Дата регистрации 23.10.2015 (3 года) Уполномоченные лица СПЕКТОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ - керівник з 22.10.2015 ТАРАСЮК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант з 14.07.2016 Виды деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям (основной) 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Таких две, но скорее всего эти: Дата регистрации 27.01.2017 (1 год 9 месяцев) Уполномоченные лица БЕЗДЕНЕЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник Виды деятельности 23.64 Производство растворов 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
потому что вторые бухгалтерские услуги предоставляют
PS Хотя нет, скорее всего таки бухгалтера: Перечень учредителей юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТЕНЕРГОТРАНС" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРЮЧКОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Звинувачений у розкраданні сотень мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», з 2017 року перебуває у розшуку.
14 квітня 2018 затриманий в Німеччині, перебуває під вартою з 26 квітня