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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:38

  zzzzzz написав:На центр 5 претендентов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


"Свои" (с)
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:42

lrs7719
перестал читать ФБ.
и кто?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:03

  Yuri_T написав:lrs7719
перестал читать ФБ.
и кто?


1. ну тут https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/633341/
за укрдонінвест, одного из учасников.
2. форбс энд манхеттен Україна равно как и баланс-груп - гуглу неизвестен.
3. Georgian International Energy Corporation вроде как есть https://www.bloomberg.com/research/stoc ... d=98645064
Ну тоже как не густо.
А 5 я так понимаю белорусские нефтянники?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 22 лис, 2018 11:11, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:07

  lrs7719 написав:

Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа.
Характерно - Лавренчука там не вижу :lol:
Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)?
Дякую!
ПС Крим це Україна!


Наприклад тут.
https://www.aval.ua/ru/about/ownership_structure/
Є ще і на сайті НБУ.


Минимальный пакет у ключевого участника - 0,0041%
Это 2,5 млн акций на сумму по сегодняшним ценам 700 тыс.грн. в принципе не такая уж и большая сумма, я думал в десятках миллионов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:25

ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА

Вот, что YouControl показывает:
Дата регистрации
23.10.2015 (3 года)
Уполномоченные лица
СПЕКТОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ - керівник з 22.10.2015
ТАРАСЮК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант з 14.07.2016
Виды деятельности
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям (основной)
69.10 Юридические услуги
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Когда-то компания уже всплывала, например, https://antikor.com.ua/articles/122834-kak_nikolaj_zlochevskij_otmyl_prodahu_juzovskogo_mestorohdenija
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:30

БАЛАНС-ГРУП

Таких две, но скорее всего эти:
Дата регистрации
27.01.2017 (1 год 9 месяцев)
Уполномоченные лица
БЕЗДЕНЕЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности
23.64 Производство растворов
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.75 Оптовая торговля химической продукцией
46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

потому что вторые бухгалтерские услуги предоставляют

PS Хотя нет, скорее всего таки бухгалтера:
Перечень учредителей юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТЕНЕРГОТРАНС"
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРЮЧКОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Звинувачений у розкраданні сотень мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», з 2017 року перебуває у розшуку.

14 квітня 2018 затриманий в Німеччині, перебуває під вартою з 26 квітня
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:13

Центрэнерго

Пять компаний намерены участвовать в приватизации "Центрэнерго"
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:24

Более интересное представление претендентов на Центр

ООО “Укрдонинвест” (бенефициаром которого является Виталий Кропачев, “смотрящий” бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко в украинском углепроме),

ООО “Форбс Энд Манхеттен Украина” (возглавляет Михаил Спектор, который раньше был президентом принадлежащей россиянам VS Energy, которая контролирует более десятка украинских облэнерго, а теперь является президентом канадской горнорудной компании Black Iron, созданной Виктором Пинчуком),

ООО “Баланс Груп” (один из учредителей недавно арестованный в Германии экс-нардеп Дмитрий Крючков, который близок как к Кононенко, так и братьям Суркисам),

белорусский “Нефтебитумный завод”

Georgian International Energy Corporation LLC (”грузинский ДТЭК”, владельцем которого является Давид Бежуашвили — друг Виктора Пинчука).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:27

zzzzzz
А я думал хоть гризинская не из "своих" :cry:
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:38

Re: ЦЕНТРЕНЕРГО

Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу.
Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции.
Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. :twisted: Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе :lol:
Востаннє редагувалось paolot в Чет 22 лис, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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