Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа. Характерно - Лавренчука там не вижу Круто, а де таке фігурує? І який поріг (якщо є можливість сказати без порушення конфіденційності і тд)? Дякую! ПС Крим це Україна!
Вот, что YouControl показывает: Дата регистрации 23.10.2015 (3 года) Уполномоченные лица СПЕКТОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ - керівник з 22.10.2015 ТАРАСЮК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант з 14.07.2016 Виды деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям (основной) 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Таких две, но скорее всего эти: Дата регистрации 27.01.2017 (1 год 9 месяцев) Уполномоченные лица БЕЗДЕНЕЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник Виды деятельности 23.64 Производство растворов 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
потому что вторые бухгалтерские услуги предоставляют
PS Хотя нет, скорее всего таки бухгалтера: Перечень учредителей юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТЕНЕРГОТРАНС" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРЮЧКОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Звинувачений у розкраданні сотень мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», з 2017 року перебуває у розшуку.
14 квітня 2018 затриманий в Німеччині, перебуває під вартою з 26 квітня
Более интересное представление претендентов на Центр
ООО “Укрдонинвест” (бенефициаром которого является Виталий Кропачев, “смотрящий” бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко в украинском углепроме),
ООО “Форбс Энд Манхеттен Украина” (возглавляет Михаил Спектор, который раньше был президентом принадлежащей россиянам VS Energy, которая контролирует более десятка украинских облэнерго, а теперь является президентом канадской горнорудной компании Black Iron, созданной Виктором Пинчуком),
ООО “Баланс Груп” (один из учредителей недавно арестованный в Германии экс-нардеп Дмитрий Крючков, который близок как к Кононенко, так и братьям Суркисам),
белорусский “Нефтебитумный завод”
Georgian International Energy Corporation LLC (”грузинский ДТЭК”, владельцем которого является Давид Бежуашвили — друг Виктора Пинчука).
Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу. Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции. Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе
Востаннє редагувалось paolot в Чет 22 лис, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.