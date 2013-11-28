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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:39
не готовится ли рыжий заблокировать аукцион?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:56
В ухвале суда действительно нет запрета на перевод между собственными счетами, но товарищ сказал, что Украинская биржа не разрешила ему разблокировать бумаги на свой ценнобумажный счёт (то есть двигать между своими счетами пока не получается).
У меня такие подозрения, что не каждое депозитарное учреждение согласится выпустить бумаги мотора для своего клиента. Скорее всего нужно будет писать официальный запрос на депозитарное учреждение, которое в свою очередь будет обращаться с письмом клиента в национальный депозитарий Украины, а те уже в СБУ (но это мои не на чём не основанные догадки).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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