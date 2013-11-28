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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:39

не готовится ли рыжий заблокировать аукцион?
https://1news.com.ua/ukraine/kreditor-o ... lariv.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:56

  Dimar написав:Про пункт 2 сказали в Мотор Сичи. По их словам, двигать акции между депозитарными учреждениями можно, если собственник не меняется. Так ли это - хз.

Собственно в первую очередь интересует мнение форумчан касательно активизации процесса скупки. Ну и цена. :)

В ухвале суда действительно нет запрета на перевод между собственными счетами, но товарищ сказал, что Украинская биржа не разрешила ему разблокировать бумаги на свой ценнобумажный счёт (то есть двигать между своими счетами пока не получается).

У меня такие подозрения, что не каждое депозитарное учреждение согласится выпустить бумаги мотора для своего клиента. Скорее всего нужно будет писать официальный запрос на депозитарное учреждение, которое в свою очередь будет обращаться с письмом клиента в национальный депозитарий Украины, а те уже в СБУ (но это мои не на чём не основанные догадки).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:04

Бене счастье привалило
Суд у Лондоні відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського – Лещенко
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7198968/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:01

  paolot написав:Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу.
Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции.
Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. :twisted: Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе :lol:


Вы бы могли изложить свою мысль более определенно?
DarkBobo
 
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