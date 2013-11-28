Dimar написав:Про пункт 2 сказали в Мотор Сичи. По их словам, двигать акции между депозитарными учреждениями можно, если собственник не меняется. Так ли это - хз.
Собственно в первую очередь интересует мнение форумчан касательно активизации процесса скупки. Ну и цена.
В ухвале суда действительно нет запрета на перевод между собственными счетами, но товарищ сказал, что Украинская биржа не разрешила ему разблокировать бумаги на свой ценнобумажный счёт (то есть двигать между своими счетами пока не получается).
У меня такие подозрения, что не каждое депозитарное учреждение согласится выпустить бумаги мотора для своего клиента. Скорее всего нужно будет писать официальный запрос на депозитарное учреждение, которое в свою очередь будет обращаться с письмом клиента в национальный депозитарий Украины, а те уже в СБУ (но это мои не на чём не основанные догадки).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
paolot написав:Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу. Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции. Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе
Вы бы могли изложить свою мысль более определенно?