DarkBobo написав:paolot написав:Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу.
Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции.
Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе
Вы бы могли изложить свою мысль более определенно?
Там все незамисловато: Так як ЦЕЕН падав, значить Драгони накопичували перед приватизацією. Якби ЦЕЕН зростав, висновок був би що Драгон продавали перед приватизаційним провалом.
Кругом враги, ничто не есть тем чем кажется, послушай бабушку и сделай наоборот, вот ето всьо.