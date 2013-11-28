paolot написав:Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу. Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции. Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе
Вы бы могли изложить свою мысль более определенно?
Там все незамисловато: Так як ЦЕЕН падав, значить Драгони накопичували перед приватизацією. Якби ЦЕЕН зростав, висновок був би що Драгон продавали перед приватизаційним провалом.
Кругом враги, ничто не есть тем чем кажется, послушай бабушку и сделай наоборот, вот ето всьо.
Вот еще про номинантов на центр Продажа компании назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс состоится, если в нем примут участие не менее двух покупателей. Стартовая цена - 5,99 млрд грн.
По условиям приватизации компании, если ее продадут, то по итогам 2018 года "Центрэнерго" должна выплатить в бюджет дивиденды в размере 30% от прибыли. В последние два года утвержденный норматив составлял 75% и 50%.
Кроме того, государство обязалось компенсировать покупателю убытки, которые "Центрэнерго" потенциально может понести до даты перехода пакета в собственность нового владельца.
Речь идет о выплате долгов компании по решению судов.
Неформальный контроль над компанией сохраняет окружение президента Петра Порошенко, а поставки угля осуществляют компании Виталия Кропачева. Он входит в орбиту влияния депутата от БПП Игоря Кононенко – партнера президента по бизнесу и его ближайшего соратника. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3098318
mandelbrot написав: Минимальный пакет у ключевого участника - 0,0041% Это 2,5 млн акций на сумму по сегодняшним ценам 700 тыс.грн. в принципе не такая уж и большая сумма, я думал в десятках миллионов lrs7719 Мерсі!
Хмм, здивований що можна так персональні дані публічно світити, це ж все-таки не "5% та більше"...
Ну так вони там нічого такого і не світять. Ну а щодо "5%", то хто кому винний, що у нас "ключові інвестори" з питомою вагою менше 0,01% ? Такий ось расклад - дивіться самі.