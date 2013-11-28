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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 37
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
22%
8
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:14

  DarkBobo написав:
  paolot написав:Очевидно, как цену последние несколько недель плавно просаживали. Не было бы интереса к приватизации, тимуроТарабакинцы давно уже бы подняли 20+, попутно заливая всех - по самое немогу.
Разумеется потом, нашли очередного "козла" для обвинений в манипуляции.
Инсайд и Украина, понятия не разделимые. В Очередной раз доказано. :twisted: Осталось дождаться момента, когда Интерес перевоплотится в реальные Заявки на участие в конкурсе :lol:


Вы бы могли изложить свою мысль более определенно?

Там все незамисловато: Так як ЦЕЕН падав, значить Драгони накопичували перед приватизацією. Якби ЦЕЕН зростав, висновок був би що Драгон продавали перед приватизаційним провалом.

Кругом враги, ничто не есть тем чем кажется, послушай бабушку и сделай наоборот, вот ето всьо. :D
mandelbrot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:23

Вот еще про номинантов на центр
Продажа компании назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс состоится, если в нем примут участие не менее двух покупателей. Стартовая цена - 5,99 млрд грн.

По условиям приватизации компании, если ее продадут, то по итогам 2018 года "Центрэнерго" должна выплатить в бюджет дивиденды в размере 30% от прибыли. В последние два года утвержденный норматив составлял 75% и 50%.

Кроме того, государство обязалось компенсировать покупателю убытки, которые "Центрэнерго" потенциально может понести до даты перехода пакета в собственность нового владельца.

Речь идет о выплате долгов компании по решению судов.

Неформальный контроль над компанией сохраняет окружение президента Петра Порошенко, а поставки угля осуществляют компании Виталия Кропачева. Он входит в орбиту влияния депутата от БПП Игоря Кононенко – партнера президента по бизнесу и его ближайшего соратника. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3098318
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:30

  user412 написав:
  zzzzzz написав:user412

Ну все, акции Теслы упали на 50% , на рынках паника, Илон Маск заявил что покончит с собой если акции Теслы еще на 10% упадут :mrgreen:

Пусть Маск дрожит и боится! У Богдана еще и электробус есть)
Зображення

Летом катался на таком
Электроавтобус Ursus Ekovolt для Варшавы
Сам автобус на сайте-производителе
Про Богдан в польских новостях ни слова

Volvo во Вроцлаве
Эти прямо на месте производят. По ощущениям половину парка перевели на гибриды
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:24

"Не вешать нос, гардемарины!"
когда появится цифровая Kyiv Stoсk Exchange

Ну таке, інтервю з погребу, цікаво просто...


ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:47

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:52

  mandelbrot написав:
Минимальный пакет у ключевого участника - 0,0041%
Это 2,5 млн акций на сумму по сегодняшним ценам 700 тыс.грн. в принципе не такая уж и большая сумма, я думал в десятках миллионов
lrs7719 Мерсі!

Хмм, здивований що можна так персональні дані публічно світити, це ж все-таки не "5% та більше"...


Ну так вони там нічого такого і не світять. Ну а щодо "5%", то хто кому винний, що у нас "ключові інвестори" з питомою вагою менше 0,01% ? Такий ось расклад - дивіться самі.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:35

lrs7719 Імя/по-батькові + місто. Персональні дані як не як
mandelbrot
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