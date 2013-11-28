Тепер головне запитання: як "Укрнафта" з її службою безпеки, на чолі з інвестбанкіром Пітером Ванхеке, з мегаюристами і т.ін., погодилася відвантажити нафту фірмі-"пустушці" зі статутним фондом 1000 грн без жодних гарантій і застав? Більш того, щоб віддати нафту типовій "прокладці" без роду й племені, яку за звичайних умов не пустили б навіть на поріг, менеджмент пішов на кримінальний злочин — віддав нафту без передоплати, що заборонено затвердженим урядом порядком проведення аукціонів.
Та й це ще не все. Незважаючи на борг з оплати нафти, улітку 2015-го "Укрнафта" заплатить "Котласу" ще 3,5 млрд грн як передоплату за нафтопродукти з поставкою… через три роки. До слова, у грудні минає цей термін… Ви ще вірите в цей белькіт щодо господарських ризиків і війни?
А от голова наглядової ради "Укрнафти" Андрій Коболєв, що представляє інтереси держави як мажоритарного акціонера, схоже, вірить. Принаймні в компанії, як і раніше, повно людей, що провернули оборудки з виведення з напівдержавної "Укрнафти" більш як 15 млрд грн. Наприклад, продовжує очолювати юридичну службу В'ячеслав Карташов, колишній адвокат І.Коломойського. Пан Карташов, що курирував договори з "прокладками" у 2015 р., тепер мужньо з ними судиться й перемагає! Щоправда, користі від цього немає, — рахунки боржників очікувано порожні.