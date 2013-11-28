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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 37
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
22%
8
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:36

UNAF :(

Тепер головне запитання: як "Укрнафта" з її службою безпеки, на чолі з інвестбанкіром Пітером Ванхеке, з мегаюристами і т.ін., погодилася відвантажити нафту фірмі-"пустушці" зі статутним фондом 1000 грн без жодних гарантій і застав? Більш того, щоб віддати нафту типовій "прокладці" без роду й племені, яку за звичайних умов не пустили б навіть на поріг, менеджмент пішов на кримінальний злочин — віддав нафту без передоплати, що заборонено затвердженим урядом порядком проведення аукціонів.

Та й це ще не все. Незважаючи на борг з оплати нафти, улітку 2015-го "Укрнафта" заплатить "Котласу" ще 3,5 млрд грн як передоплату за нафтопродукти з поставкою… через три роки. До слова, у грудні минає цей термін… Ви ще вірите в цей белькіт щодо господарських ризиків і війни?

А от голова наглядової ради "Укрнафти" Андрій Коболєв, що представляє інтереси держави як мажоритарного акціонера, схоже, вірить. Принаймні в компанії, як і раніше, повно людей, що провернули оборудки з виведення з напівдержавної "Укрнафти" більш як 15 млрд грн. Наприклад, продовжує очолювати юридичну службу В'ячеслав Карташов, колишній адвокат І.Коломойського. Пан Карташов, що курирував договори з "прокладками" у 2015 р., тепер мужньо з ними судиться й перемагає! Щоправда, користі від цього немає, — рахунки боржників очікувано порожні.


https://dt.ua/energy_market/shah-i-micn ... 5030_.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:26

Re: Идеи: портфель CEEN

http://uaenergy.com.ua/post/31789/ukrne ... stvovat-v/

Согласно проекту решения акционеров "Укрнефтебурения", ее представитель на приватизационном аукционе будет иметь возможность повысить стоимость до 10 млрд грн.
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:27

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43

ПФТС наконец-то запустила котировки на своём сайте.

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Также, есть прямая ссылка (удобно смотреть на мобильном):

http://www.pfts.ua/tabdata/bs/security- ... -stat.html

Чтобы убрать все инструменты и оставить только индексные бумаги, нужно выбрать опцию «Індекс ПФТС» и затем «Застосувати»

Чтобы смотреть рынок без котировок ОВГЗ, достаточно убрать "(TB) Облігації внутрішніх державних позик".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:51

Процедура приватизации ЦЕЕН по этапам
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/in ... u-1-_5.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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