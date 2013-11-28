Тепер головне запитання: як "Укрнафта" з її службою безпеки, на чолі з інвестбанкіром Пітером Ванхеке, з мегаюристами і т.ін., погодилася відвантажити нафту фірмі-"пустушці" зі статутним фондом 1000 грн без жодних гарантій і застав? Більш того, щоб віддати нафту типовій "прокладці" без роду й племені, яку за звичайних умов не пустили б навіть на поріг, менеджмент пішов на кримінальний злочин — віддав нафту без передоплати, що заборонено затвердженим урядом порядком проведення аукціонів.
Та й це ще не все. Незважаючи на борг з оплати нафти, улітку 2015-го "Укрнафта" заплатить "Котласу" ще 3,5 млрд грн як передоплату за нафтопродукти з поставкою… через три роки. До слова, у грудні минає цей термін… Ви ще вірите в цей белькіт щодо господарських ризиків і війни?
А от голова наглядової ради "Укрнафти" Андрій Коболєв, що представляє інтереси держави як мажоритарного акціонера, схоже, вірить. Принаймні в компанії, як і раніше, повно людей, що провернули оборудки з виведення з напівдержавної "Укрнафти" більш як 15 млрд грн. Наприклад, продовжує очолювати юридичну службу В'ячеслав Карташов, колишній адвокат І.Коломойського. Пан Карташов, що курирував договори з "прокладками" у 2015 р., тепер мужньо з ними судиться й перемагає! Щоправда, користі від цього немає, — рахунки боржників очікувано порожні.
Інформація щодо угод з цінними паперами, укладеними на АТ «Фондова біржа ПФТС», відтепер доступна в режимі он-лайн. Трансляція біржових даних ПФТС відбувається на офіційному веб-сайті ПФТС, в розділі «хід торгів». У вільному доступі інформація доступна з затримкою в 15 хв.
Обсяг даних, що транслюються, погоджено з учасниками АТ «Фондова біржа ПФТС», які долучились до розробки функціоналу. За допомогою фільтрів можна ознайомитись з інформацією в розрізі ринків («заявок» та «котировок») та інструментів. На 31 жовтня до торгів на ПФТС було допущено 558 цінних паперів: 208 випусків внутрішніх державних облігацій, 3 випуски – зовнішніх, 68 випусків корпоративних облігацій, 243 акції, 30 цінних паперів інститутів спільного інвестування, 5 випусків муніципальних облігацій та один державний дериватив.
Крім того, за допомогою фільтрів, користувачі мають змогу отримати інформацію про угоди з цінними паперами, які входять до складу Індексу ПФТС – офіційного індексу України в S&P Emerging Markets.
Надання оперативної інформації про угоди з цінними паперами широкому колу зацікавлених сторін спрямовано на підвищення прозорості вітчизняного ринку капіталів та залучення нових інвесторів.
Введення воєнного стану ніяк не відобразиться на процесах (процедурі) приватизації як великої, так і малої, але в той же час інвестор братиме до уваги відповідний факт.
Всі аукціони з продажу об’єктів малої приватизації в системі ProZorro.Продажі відбудуться згідно з оголошеними датами.
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