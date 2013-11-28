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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:30
GTS написав:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що ринок цінних паперів функціонує без будь-яких змін, пов'язаних із введенням воєнного стану.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56
https://www.youtube.com/watch?v=_asbkp1T7IM
Степан был в Киеве?
презабавнейший персонаж, его было бы интересно послушать..
жаль мало инфы, кто его пригласил - форекс контора?
Кризис близко! (январь 2018)
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