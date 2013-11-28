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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 38
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
24%
9
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:30

  GTS написав:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що ринок цінних паперів функціонує без будь-яких змін, пов'язаних із введенням воєнного стану.

Мертвым был мертвым и остался
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56

https://www.youtube.com/watch?v=_asbkp1T7IM
Степан был в Киеве?
презабавнейший персонаж, его было бы интересно послушать..
жаль мало инфы, кто его пригласил - форекс контора?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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