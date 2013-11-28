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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 38
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
24%
9
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:30

  GTS написав:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що ринок цінних паперів функціонує без будь-яких змін, пов'язаних із введенням воєнного стану.

Мертвым был мертвым и остался
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56

https://www.youtube.com/watch?v=_asbkp1T7IM
Степан был в Киеве?
презабавнейший персонаж, его было бы интересно послушать..
жаль мало инфы, кто его пригласил - форекс контора?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:41

Украина с начала года увеличила добычу нефти на 5,5%, – Минэнергоугля
Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млн 256,7 тыс. тонн.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) – до 539,3 тыс. тонн.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 58,4 тыс. тонн) – до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата – на 6% (на 22,1 тыс. тонн), до 346,6 тыс. тонн.

В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 тыс. тонн) – до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата – на 12,5% (на 5,9 тыс. тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргаздобыча" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. тонн) – до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) – до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 18,1% (на 29,5 тыс. тонн) – до 192,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом – до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргаздобыча" – 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нефтегаздобыча" – 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" – 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнефтебурение" – 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" – 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК – 29,4 тыс. тонн (-22,1%).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:05

— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать?
— Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение.
Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов.
Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение.
— "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?
— Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально.
Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:15

  Філ написав:— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать?
— Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение.
Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов.
Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение.
— "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?
— Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально.
Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
Ну тут как бы ответ очевиден ) они думали что стартовая цена будет в районе 200-300 млн грн ) а тут такое .... Поэтому и неинтересно )
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:24

Філ

"— Это правда, что деньги на свое образование вы выиграли в покер?

Да, это факт. Я примерно с конца 1990-х по 2005-й много играл. Мне было интересно.

Кроме того, я много учился. Читал книжки, изучал математику, матанализ делал, подходил к этому очень серьезно. Наверное, этот процесс становления сыграл важную роль в том, как я принимаю решения, оцениваю риски...

— "Нафтогаз" — не первое госпредприятие, на которое вы устраивались. До этого вы пытались попасть на должность главы "Центрэнерго". Какая мотивация была у вас тогда?

— Я конкурентный, азартный человек. Мне хотелось продемонстрировать, что я могу сделать как гендиректор крупной энергетической компании...


— ЭРУ уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?

— Скажу честно: публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально."

глянем шо за математик
И это пройдёт ©
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