Додано: Пон 03 гру, 2018 13:05

— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать?

— Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение.

Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов.

Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение.

— "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?

— Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально.

Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".