Украина с начала года увеличила добычу нефти на 5,5%, – Минэнергоугля Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млн 256,7 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщается, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) – до 539,3 тыс. тонн.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 58,4 тыс. тонн) – до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата – на 6% (на 22,1 тыс. тонн), до 346,6 тыс. тонн.
В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 тыс. тонн) – до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата – на 12,5% (на 5,9 тыс. тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргаздобыча" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. тонн) – до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) – до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 18,1% (на 29,5 тыс. тонн) – до 192,7 тыс. тонн.
Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом – до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргаздобыча" – 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нефтегаздобыча" – 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" – 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнефтебурение" – 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" – 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК – 29,4 тыс. тонн (-22,1%).
— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать? — Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение. Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов. Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение. — "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"? — Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально. Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
Філ написав:— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать? — Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение. Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов. Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение. — "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"? — Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально. Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
Ну тут как бы ответ очевиден ) они думали что стартовая цена будет в районе 200-300 млн грн ) а тут такое .... Поэтому и неинтересно )
"— Это правда, что деньги на свое образование вы выиграли в покер?
— Да, это факт. Я примерно с конца 1990-х по 2005-й много играл. Мне было интересно.
Кроме того, я много учился. Читал книжки, изучал математику, матанализ делал, подходил к этому очень серьезно. Наверное, этот процесс становления сыграл важную роль в том, как я принимаю решения, оцениваю риски...
— "Нафтогаз" — не первое госпредприятие, на которое вы устраивались. До этого вы пытались попасть на должность главы "Центрэнерго". Какая мотивация была у вас тогда?
— Я конкурентный, азартный человек. Мне хотелось продемонстрировать, что я могу сделать как гендиректор крупной энергетической компании...
— ЭРУ уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?
— Скажу честно: публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально."