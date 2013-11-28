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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 39
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:30

  GTS написав:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що ринок цінних паперів функціонує без будь-яких змін, пов'язаних із введенням воєнного стану.

Мертвым был мертвым и остался
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56

https://www.youtube.com/watch?v=_asbkp1T7IM
Степан был в Киеве?
презабавнейший персонаж, его было бы интересно послушать..
жаль мало инфы, кто его пригласил - форекс контора?
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:41

Украина с начала года увеличила добычу нефти на 5,5%, – Минэнергоугля
Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млн 256,7 тыс. тонн.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) – до 539,3 тыс. тонн.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 58,4 тыс. тонн) – до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата – на 6% (на 22,1 тыс. тонн), до 346,6 тыс. тонн.

В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 тыс. тонн) – до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата – на 12,5% (на 5,9 тыс. тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргаздобыча" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. тонн) – до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) – до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 18,1% (на 29,5 тыс. тонн) – до 192,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом – до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргаздобыча" – 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нефтегаздобыча" – 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" – 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнефтебурение" – 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" – 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК – 29,4 тыс. тонн (-22,1%).
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:05

— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать?
— Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение.
Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов.
Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение.
— "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?
— Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально.
Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:15

  Філ написав:— Раньше вы заявляли о планах приватизировать "Центрэнерго". Вы хотели возглавить компанию, которую в процессе собирались приватизировать?
— Я хотел возглавить компанию, по которой обсуждали возможности приватизации. Мы активно работали с европейскими и американскими компаниями и фондами, которые планировали профинансировать наше предложение.
Логика была простая: в 1996 году, когда я работал в АЕS, мы купили большую электростанцию за 3 млн долларов, очистили её от левых схем, сделали чистыми закупки, увеличили выработку, провели ремонты. В общем: сделали хорошую компанию и в 2008 году продали ее за 1,5 млрд долларов.
Мы думали, что можем сделать то же самое с "Центрэнерго", и поэтому хотели ее приватизировать. Потом приватизацию отменили, но желание сделать что-то похожее с "Центрэнерго" не исчезло, поэтому я подался на предложение.
— "ЭРУ" уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?
— Скажу честно, публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально.
Мы попробовали, поспрашивали людей, с которыми раньше работали по поводу финансирования, но они проинвестировали кто в Нигерию, кто еще куда-то, кто-то вообще в уголь уже не смотрит. То есть, те козыри и наработки, которые у нас были, мы не смогли "склеить".
Ну тут как бы ответ очевиден ) они думали что стартовая цена будет в районе 200-300 млн грн ) а тут такое .... Поэтому и неинтересно )
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:24

Філ

"— Это правда, что деньги на свое образование вы выиграли в покер?

Да, это факт. Я примерно с конца 1990-х по 2005-й много играл. Мне было интересно.

Кроме того, я много учился. Читал книжки, изучал математику, матанализ делал, подходил к этому очень серьезно. Наверное, этот процесс становления сыграл важную роль в том, как я принимаю решения, оцениваю риски...

— "Нафтогаз" — не первое госпредприятие, на которое вы устраивались. До этого вы пытались попасть на должность главы "Центрэнерго". Какая мотивация была у вас тогда?

— Я конкурентный, азартный человек. Мне хотелось продемонстрировать, что я могу сделать как гендиректор крупной энергетической компании...


— ЭРУ уже не рассматривает вариант приватизации "Центрэенрго"?

— Скажу честно: публиковать за месяц условия тендера и дать месяц, чтобы поднять 200 с хвостиком млн долл в Украине перед выборами, с военным положением — это нереально."

глянем шо за математик
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:08

ПАО "Укрнафта" обратилось в суд с требованием обязать Антимонопольный комитет уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проводимого в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват", состоящей из 1625 станций, говорится в определении Окружного админсуда Киева от 22 ноября.
Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Свои требования полугосударственная компания обосновывает тем, что эти материалы были получены комитетом от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), что, по ее мнению, является нарушением тайны следствия. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100450


Фигасе что выдумали юристы бени :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:37

— Сейчас обсуждается возможность разделения "Укрнафты" на бизнес нефти и газа. Зачем на этой стадии Коболев предложил Прохоренко возглавить "Укрнафту"?
— А есть такое предложение?
— Есть.
— Мы о нем не знаем, честно скажу.
— Вы поддержите идею перехода Прохоренко в "Укрнафту"?
— Я не знаю, идея ли это Коболева. Это точно вопрос не по адресу. Я буду разыгрывать те карты, которые мне сдадут. Так хорошо, как могу. Если я не могу повлиять на ситуацию, то я попытаюсь о ней не переживать. Все равно бесполезно. :mrgreen:
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