"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UX. Об этом говорится в сообщении биржи. Также было принято решение осуществить пересчет параметров индекса UX на основании цен акций по состоянию на 30 ноября. Таким образом, с 17 декабря в силу вступят следующие параметры индекса украинских акций (UX):
master_the_market Собаки лают, караван идет. Походу, собаки с ушами "знакомого всем" цвета Фурсик, чЛен праздничной команды выдавливателей миноритариев, тоже распереживался, о Справедливости надувательства МВФ рассуждает, философ ***. Вилкин, "проснулся", решил своей волосатой рыжей грудью защитить весь трудовой коллектив Центра от посягательств на "приватизацию" рабочих мест. Соня, полностью проспал сквиз корпоративных прав (а были ли они ?! ))) рабочих коллективов юго- востока. Программируемый Летаргетик.
Між тим, рецензія Фонду державного майна України, на яку посилається позивач виконана10 травня 2018 року, вже після закінчення процедури обов'язкового продажу акцій. При цьому, чинним законодавством не встановлено пріоритетність рецензій Фонду державного майна над рецензіями інших суб'єктів оціночної діяльності.
Так! Выбирай: или я, или кот! — Ну, я тебя выбираю! Я с тобой давно знаком, а этого кота (ФДМУ) я впервые вижу! (С) Отныне, все рецензии от ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів» не сродни каким-то там рецензиям, непонятно какого Фонду какого-то державного майна какой-то України. Жесть. Дальше без комментариев (евробюрократы, да что там бюрократы, ОТЦЫ, МЕЖДУНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА в тихом молчаливом безвременном а*уте ):
У рецензіях ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів» та Фонду державного майна України не зазначено, що обрання у якості об'єкта оцінки 3,256% пакета акцій будь-яким чином вплинуло на правильність виконання оцінки або відповідність застосованих процедур вимогам нормативно-правових актів з оцінки Крім того, у рецензіях не міститься висновок про визначення вартості однієї іменної акції ПрАТ «МК «Азовсталь» нижче ринкової.
З огляду на наявні в матеріалах справи фактичні дані суд дійшов висновку, що оцінка однієї простої іменної акції на підставі 3,256% пакета акцій не заборонена законом, підтверджується суб'єктами рецензії, в тому числі Фондом державного майна України.
Філ написав:Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.
Как неожиданно
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) снова намерена купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС. Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета. АМКУ проведет заседание 6 декабря, в ходе которого намерен рассмотреть результаты рассмотрения дела о покупке BOCE акций фондовой биржи ПФТС.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100924