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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 40
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:59

"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UX. Об этом говорится в сообщении биржи. Также было принято решение осуществить пересчет параметров индекса UX на основании цен акций по состоянию на 30 ноября. Таким образом, с 17 декабря в силу вступят следующие параметры индекса украинских акций (UX):

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u ... OTv82VIvVc
#StockWorld


Сразу стало легче))
Думаю УБ в лучшем случае начнет работать после выборов, в худшем никогда...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:14

zzzzzz
По моим источникам - начало лета.
Но, про Квик можно забыть.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23

Re: Идеи: портфель CEEN

Походу «Баланс-Групп» не пустили на приватизацию )
https://фром-юа.com/news/470047-iz-cent ... d-grn.html
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:32

master_the_market
Собаки лают, караван идет.
Походу, собаки с ушами "знакомого всем" цвета :twisted:
Фурсик, чЛен праздничной команды выдавливателей миноритариев, тоже распереживался, о Справедливости надувательства МВФ рассуждает, философ ***. Вилкин, "проснулся", решил своей волосатой рыжей грудью защитить весь трудовой коллектив Центра от посягательств на "приватизацию" рабочих мест. Соня, полностью проспал сквиз корпоративных прав (а были ли они ?! ))) рабочих коллективов юго- востока. Программируемый Летаргетик.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:39

Сегодня крайний срок внесения авансовых платежей от претендентов.

06 грудня 2018 року Робоча Група ФДМУ в присутності потенційних покупців розпечатує
конверти з конкурсною документацією та встановлює наявність необхідних документів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:42

Из "Центрэнерго" за три года было выведено 14 млрд грн

Профессиональный наброс на вентилятор, точно разлетается по заданной траектории во все уголки свидомости пересичных.

К слову. О том, кто в доме хозяин.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78214027
Між тим, рецензія Фонду державного майна України, на яку посилається позивач виконана10 травня 2018 року, вже після закінчення процедури обов'язкового продажу акцій. При цьому, чинним законодавством не встановлено пріоритетність рецензій Фонду державного майна над рецензіями інших суб'єктів оціночної діяльності.

Так! Выбирай: или я, или кот! — Ну, я тебя выбираю! Я с тобой давно знаком, а этого кота (ФДМУ) я впервые вижу! (С)
Отныне, все рецензии от
ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів» не сродни каким-то там рецензиям, непонятно какого Фонду какого-то державного майна какой-то України. Жесть. Дальше без комментариев (евробюрократы, да что там бюрократы, ОТЦЫ, МЕЖДУНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА в тихом молчаливом безвременном а*уте :shock: ):
У рецензіях ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів» та Фонду державного майна України не зазначено, що обрання у якості об'єкта оцінки 3,256% пакета акцій будь-яким чином вплинуло на правильність виконання оцінки або відповідність застосованих процедур вимогам нормативно-правових актів з оцінки Крім того, у рецензіях не міститься висновок про визначення вартості однієї іменної акції ПрАТ «МК «Азовсталь» нижче ринкової.

З огляду на наявні в матеріалах справи фактичні дані суд дійшов висновку, що оцінка однієї простої іменної акції на підставі 3,256% пакета акцій не заборонена законом, підтверджується суб'єктами рецензії, в тому числі Фондом державного майна України.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:12

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:28

  Філ написав:Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

Как неожиданно :mrgreen: :mrgreen:


Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) снова намерена купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС. Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета. АМКУ проведет заседание 6 декабря, в ходе которого намерен рассмотреть результаты рассмотрения дела о покупке BOCE акций фондовой биржи ПФТС.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/k ... q0QwtdBIFI
#StockWorld
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:35

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС".
Об этом сообщили в пресс-службе Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100924
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:33

Re: Идеи: портфель

когда на уб наконец то вернут интернет трейдинг? что то слышно?
X-Fresh
 
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