RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2236223722382239

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 40
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:23

Re: Идеи: портфель

Брокеру для реализации доступа необходим шлюз. Увы шлюз на данный момент есть только у ФБ Перспектива. ПФТС не имеет шлюза, УБ не имеет нормальной торговой системы.

Думаю ранее лета ситуация не изменится. Когда будет шлюз, SL Trade сделает подключение.
SL Trade пока единственная возможная платформа для доступа на рынок. Возможно что то предложат компании корни которых не в Украине.
Alecdon
 
Повідомлень: 289
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2236223722382239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], J і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (100)
06.12.2018 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.