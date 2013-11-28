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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:23
Брокеру для реализации доступа необходим шлюз. Увы шлюз на данный момент есть только у ФБ Перспектива. ПФТС не имеет шлюза, УБ не имеет нормальной торговой системы.
Думаю ранее лета ситуация не изменится. Когда будет шлюз, SL Trade сделает подключение.
SL Trade пока единственная возможная платформа для доступа на рынок. Возможно что то предложат компании корни которых не в Украине.
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Alecdon
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