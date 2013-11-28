Брокеру для реализации доступа необходим шлюз. Увы шлюз на данный момент есть только у ФБ Перспектива. ПФТС не имеет шлюза, УБ не имеет нормальной торговой системы.
Думаю ранее лета ситуация не изменится. Когда будет шлюз, SL Trade сделает подключение. SL Trade пока единственная возможная платформа для доступа на рынок. Возможно что то предложат компании корни которых не в Украине.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100924
Можливо, якщо Китайці дійсно придбають частку ПФТС,то вони раніше запустять її ніж УБ? Цікаво,яка тривалість процедури придбання,та якими інструментами вони планують торгувати? Чи може їм взагалі наші акції не цікаві?