RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2236223722382239

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 40
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:23

Re: Идеи: портфель

Брокеру для реализации доступа необходим шлюз. Увы шлюз на данный момент есть только у ФБ Перспектива. ПФТС не имеет шлюза, УБ не имеет нормальной торговой системы.

Думаю ранее лета ситуация не изменится. Когда будет шлюз, SL Trade сделает подключение.
SL Trade пока единственная возможная платформа для доступа на рынок. Возможно что то предложат компании корни которых не в Украине.
Alecdon
 
Повідомлень: 292
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:35

Re: Идеи: портфель

У кого есть инфа по центру сегодня ведь 6 чило что нет заякок на участие?
Vladimir1977
 
Повідомлень: 123
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:37

Vladimir1977 в ФГИ говорят что скорее всего инфа будет в конце дня , на данный момент новостей нет
master_the_market
 
Повідомлень: 131
З нами з: 13.06.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59

Re: Идеи: портфель

Тишина или деньги ждут?
Vladimir1977
 
Повідомлень: 123
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59

  zzzzzz написав:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС".
Об этом сообщили в пресс-службе Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100924
Можливо, якщо Китайці дійсно придбають частку ПФТС,то вони раніше запустять її ніж УБ? Цікаво,яка тривалість процедури придбання,та якими інструментами вони планують торгувати? Чи може їм взагалі наші акції не цікаві?
perehoziy
 
Повідомлень: 59
З нами з: 27.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:02

  Vladimir1977 написав:Тишина или деньги ждут?


Внески до 5 надо было платить.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29450
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 4780 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:06

perehoziy

Они не быстрые, потому быстрее лета все равно нечего не будет. Не стоит ждать волшебников на голубом вертолете. Биржевой софт очень не быстрое решение.
Alecdon
 
Повідомлень: 292
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32

  Alecdon написав:perehoziy

Они не быстрые, потому быстрее лета все равно нечего не будет. Не стоит ждать волшебников на голубом вертолете. Биржевой софт очень не быстрое решение.
Дуже дякую!) Зрозуміло.
perehoziy
 
Повідомлень: 59
З нами з: 27.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:05

появился список претендентов на 78% акций приватизируемого “Центрэнерго”.
Четыре ОООшки и нефтебитумный завод из Беларуси замечательно демонстрируют интерес мира и рынка к теме.

Итак, на госпакет акций “Центрэнерго” претендуют:

— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев);

— ООО “Форбс Энд Манхеттен Украина” (Михаил Спектор, ранее президент принадлежащей россиянам VS Energy, ныне работает в канадской компании);

— ООО “Баланс Групп” (один из учредителей Дмитрий Крючков был задержан в Германии, выпущен под залог; разыскивается НАБУ как участник схем по выводу денег из “Запорожьеоблэнерго”, его адвокаты оспаривают это как нарушение его “элементарных прав”);

— Georgian International Energy Corporation LLC (Давид Бежуашвили, регулярный участник Ялтинского форума, один из совладельцев киевского фармацевтического “Индара”);

— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь).


Вчера вскрыли конверты .
На приватизацию подались всего 2 претендента.

— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев)
— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)

ФДМУ об этом официально объявит во вторник.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29450
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 4780 раз.
 
Профіль
9
2
1
  #<1 ... 2236223722382239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33, TDK і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.