Брокеру для реализации доступа необходим шлюз. Увы шлюз на данный момент есть только у ФБ Перспектива. ПФТС не имеет шлюза, УБ не имеет нормальной торговой системы.
Думаю ранее лета ситуация не изменится. Когда будет шлюз, SL Trade сделает подключение. SL Trade пока единственная возможная платформа для доступа на рынок. Возможно что то предложат компании корни которых не в Украине.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100924
Можливо, якщо Китайці дійсно придбають частку ПФТС,то вони раніше запустять її ніж УБ? Цікаво,яка тривалість процедури придбання,та якими інструментами вони планують торгувати? Чи може їм взагалі наші акції не цікаві?
появился список претендентов на 78% акций приватизируемого “Центрэнерго”. Четыре ОООшки и нефтебитумный завод из Беларуси замечательно демонстрируют интерес мира и рынка к теме.
Итак, на госпакет акций “Центрэнерго” претендуют:
— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев);
— ООО “Форбс Энд Манхеттен Украина” (Михаил Спектор, ранее президент принадлежащей россиянам VS Energy, ныне работает в канадской компании);
— ООО “Баланс Групп” (один из учредителей Дмитрий Крючков был задержан в Германии, выпущен под залог; разыскивается НАБУ как участник схем по выводу денег из “Запорожьеоблэнерго”, его адвокаты оспаривают это как нарушение его “элементарных прав”);
— Georgian International Energy Corporation LLC (Давид Бежуашвили, регулярный участник Ялтинского форума, один из совладельцев киевского фармацевтического “Индара”);
— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь).
Вчера вскрыли конверты . На приватизацию подались всего 2 претендента.
— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев) — Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)