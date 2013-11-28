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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:33
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Вчера вскрыли конверты .На приватизацию подались всего 2 претендента.— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев)— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)ФДМУ об этом официально объявит во вторник.
Откуда инфа?
Частный инсайд.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:41
zzzzzz написав:
Частный инсайд.
Это же противозаконно)))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:48
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Частный инсайд.
Это же противозаконно)))))
Так я же не связанное лицо с покупателями )))
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:55
Интересный движ в ОВГЗ, нерезы вчера продали на 36 млн.грн , гривневые ОВГЗ .
При этом физики вчера купили гривневых почти на такую же сумму - 30 млн.грн
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!
Странно, так шо, курса 29-30 уже не ждать в этом году ?))
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:07
zzzzzz написав: Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Вчера вскрыли конверты .На приватизацию подались всего 2 претендента.— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев)— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)ФДМУ об этом официально объявит во вторник.
Откуда инфа?
Частный инсайд.
инфа 100% ?
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master_the_market
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:09
master_the_market написав: zzzzzz написав:
Частный инсайд.
инфа 100% ?
Инфу 100% мы узнаем во вторник, а пока воспринимайте это как слухи.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22
zzzzzz написав: master_the_market написав: zzzzzz написав:
Частный инсайд.
инфа 100% ?
Инфу 100% мы узнаем во вторник, а пока воспринимайте это как слухи.
ок спасибо)
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