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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 40
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:33

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вчера вскрыли конверты .На приватизацию подались всего 2 претендента.— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев)— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)ФДМУ об этом официально объявит во вторник.

Откуда инфа?


Частный инсайд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:41

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Частный инсайд.

Это же противозаконно)))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:48

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Частный инсайд.

Это же противозаконно)))))

Так я же не связанное лицо с покупателями )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:55

Интересный движ в ОВГЗ, нерезы вчера продали на 36 млн.грн , гривневые ОВГЗ .
При этом физики вчера купили гривневых почти на такую же сумму - 30 млн.грн
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!

Странно, так шо, курса 29-30 уже не ждать в этом году ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:07

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вчера вскрыли конверты .На приватизацию подались всего 2 претендента.— ООО “Укрдонинвест” (совладелец Виталий Кропачев)— Полоцкий нефтебитумный завод (Беларусь)ФДМУ об этом официально объявит во вторник.

Откуда инфа?


Частный инсайд.

инфа 100% ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:09

  master_the_market написав:
  zzzzzz написав:Частный инсайд.

инфа 100% ?


Инфу 100% мы узнаем во вторник, а пока воспринимайте это как слухи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22

  zzzzzz написав:
  master_the_market написав:
  zzzzzz написав:Частный инсайд.

инфа 100% ?


Инфу 100% мы узнаем во вторник, а пока воспринимайте это как слухи.

ок спасибо)
master_the_market
 
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