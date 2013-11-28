согласен. Да и кому еще покупать как не таким типам как Кропачев.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:32
согласен. Да и кому еще покупать как не таким типам как Кропачев.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:37
Re: Идеи: портфель CEEN
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:40
zzzzzz
Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.
ЗА 30 дней!!! А они все в конце ноября подавали заявки (смотрите смиду). Так что если аукцион и состоится то его очень легко обжаловать (не соблюдение указанной статьи).
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47
фактически, кандидатов нет.
Виталик будет доволен
представим на минуту, что бумаги проданы и, к примеру, появилась оферта под обязательный выкуп... покупатель, скорее всего, захочет предпоставку акций и вряд ли предложит клиринг.
теперь вопрос: кто-то из коллег доверит этим ур.одам свои деньги?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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