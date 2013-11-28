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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 42
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
7%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
12%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
24%
10
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
16
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:32

  Investor_33 написав:
  master_the_market написав:ок спасибо)

Конечно же 100% инфа, правда потом может всякое быть))
Ну, ИМХО, как минимум 2 кандидата есть иначе бы уже раструбили что нет желающих...


согласен. Да и кому еще покупать как не таким типам как Кропачев.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:37

Re: Идеи: портфель CEEN

https://zn.ua/energy_market/centrenergo ... 2537_.html
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:40

zzzzzz

Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

ЗА 30 дней!!! А они все в конце ноября подавали заявки (смотрите смиду). Так что если аукцион и состоится то его очень легко обжаловать (не соблюдение указанной статьи). :mrgreen:
Nigmatylin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47

  Investor_33 написав:
  master_the_market написав:ок спасибо)

Конечно же 100% инфа, правда потом может всякое быть))
Ну, ИМХО, как минимум 2 кандидата есть иначе бы уже раструбили что нет желающих...

фактически, кандидатов нет.
Виталик будет доволен :)

представим на минуту, что бумаги проданы и, к примеру, появилась оферта под обязательный выкуп... покупатель, скорее всего, захочет предпоставку акций и вряд ли предложит клиринг.
теперь вопрос: кто-то из коллег доверит этим ур.одам свои деньги?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:19

Нефть +6%
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
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