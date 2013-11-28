Продержаться до выборов: почему смена менеджмента "Укрнафты" будет сложной

По неподтвержденной пока информации, "Нафтогаз Украины" предложил Олегу Прохоренко, главе крупнейшей газодобывающей компании страны, возглавить крупнейшую нефтедобывающую компанию страны – "Укрнафту".

Все логично: главой газового дивизиона НАКа недавно был назначен Андрей Фаворов, хотя вначале это место пророчили Прохоренко.

И это было абсолютно естественно, поскольку Прохоренко со своей командой удалось не только стабилизировать работу "Укргаздобычи", но и перейти к наращиванию добычи газа.

Также он смог выстроить прозрачные процессы приобретения материально-технических ресурсов и реализации производимой продукции.

Нефтепродукты, сжиженный газ и топливные компоненты компания реализует на прозрачных электронных конкурсах, привлекая десятки покупателей.

До него это не удалось никому, да и задачи такой не ставилось. Очевидно, что Прохоренко готов выйти из "Укргаздобычи", но готов ли войти в новую историю?

Больше всего интересно, как к этому отнесется Игорь Коломойский, который по факту контролирует "Укрнафту" с 2003 года?

На первый взгляд, ничего страшного в приходе менеджера НАКа на "Укрнафту" нет. Как показал опыт "Укртранснафты", Игорь Коломойский умеет быть конструктивным.

Когда в 2015 году его ставленника Александра Лазорко с шумом уволили из компании, казалось, ничто не способно охладить позицию лидера "Привата".

Но прошло три года, и он вернул госкомпании всю выкачанную с помощью Лазорко технологическую нефть (правда, получив за ее хранение около 900 млн грн) и даже закупает нефть "Укртранснафты" для переработки на своем Кременчугском НПЗ.

Но все же "Укрнафта" – это особый случай. Здесь утрата позиций может стоить Коломойскому очень дорого. По сути, на карте судьба всего нефтяного бизнеса "Привата" – крупнейшего из оставшихся.

Как рассказал в 2015 году сам олигарх, он купил право управления "Укрнафтой" у Виктора Пинчука, зятя тогдашнего президента Леонида Кучмы. Впоследствии этот "приз" переходил новым премьерам и президентам.

Говорят, с Виктором Федоровичем расчет уже был пропорционален пакету государства в "Укрнафте" – 50% + 1 акция.

Несмотря на заявления НАКа о решительной смене руководства "Укрнафты" в 2015 году, по факту новый менеджмент продолжает ориентироваться на Женеву. Нефть, природный и сжиженный газ – на 90% скупается структурами "Привата".

Крупнейшая статья затрат наполовину государственной компании – закупка нефтепродуктов – без конкурса производится у предприятий Коломойского.

На новеньких заправках "Укрнафты", которыми так гордится компания, прямо написано, что ее партнер – "Авиас", головная "топливная" фирма днепропетровской группы.

Не смущает британца Марка Роллинса, председателя "Укрнафты" и тот факт, что "Авиас" сыграл одну из ключевых ролей в выведении 15 млрд грн из компании в 2015 году.

Эта сумма трансформировалась в долг "Укрнафты" перед госбюджетом. Компания – крупнейший его должник.

Этот долг Роллинс называет историческим, сформированным до его назначения (мол, начальник, это не мое), но продолжает работать с теми, кто тот долг "подвесил".

Главным юристом "Укрнафты" остается Вячеслав Карташов, который благословил в 2015 году договоры на безоплатную отгрузку нефти и предоплату за нефтепродукты в адрес фирм без роду-племени…

За 15 лет эта компания уже настолько пронизана интересами "Привата", что утрата контроля над "Укрнафтой" теперь вопрос всего будущего "нефтяного" бизнеса группы и судеб, близких к Коломойскому людей.

Например, сегодня "Укрнафта" совместно с многочисленными фирмочками "Привата" блокирует расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое может закончиться огромными штрафами.

А в перспективе – грозит трансформировать крупнейшую сеть АЗС в стране.

Истерика велика настолько, что в суде "Укрнафта" требует, чтобы АМКУ уничтожил документы, полученные от Национального антикоррупционного бюро. Понятное дело, что незаангажированный менеджмент вести себя так не будет.

Почему "Приват" так испугался АМКУ? Не исключаю, что по причине расследования договорняка на аукционах по продаже нефти в 2015 году, когда без оплаты был отгружен полугодовой объем добычи нефти компании.

Даже легкого прикосновения хватило, чтобы доказать связь покупателей между собой. Ну и штраф на всю гоп-компанию – 1,1 млрд грн.

Далее. Над несколькими менеджерами "Привата" нависла абсолютно реальная перспектива оказаться за решеткой по вышеупомянутым эпизодам с выводом средств в 2015 году.

Несмотря на просроченную задолженность, менеджмент "Укрнафты" не переводит ее разряд безнадежной.

Если это сделать, то автоматически возникнут убытки, а значит НАБУ может одевать наручники в том числе и на Алексея Куща – видного члена команды Игоря Коломойского.

И неизвестно, будет ли при этом молчать бывший топ-менеджер "Укрнафты", или расскажет, кто и какие команды давал?

Игорь Коломойский требует от Украины $5,6 млрд в Стокгольмском арбитраже, в центре процесса снова-таки "Укрнафта". С новым менеджментом Украина получит в лице компании не противника, а союзника.

И это может качнуть маятник совсем в другую сторону, глядишь, станет документально подтверждено, кто и как на самом деле зарабатывал на "Укрнафте" 15 лет.

Главным образом такие риски, а также огромные денежные потоки заставят Коломойского сделать все, чтобы смены менеджмента "Укрнафты" не произошло хотя бы до президентских выборов.

Общеизвестно, что на них глава "Привата" идет несколькими отрядами во главе с Юлией Тимошенко и, как ожидается, Владимиром Зеленским. Судя по эфирам ТСН на канале 1+1, поддерживает олигарх и Илью Киву, которого патронирует Арсен Аваков.

Это шанс на реванш, на сохранение контроля над "Укрнафтой", а возможно – и на возврат "Приватбанка". И для этого он будет готов на многое, а точнее – на все.

В назначении нового главы "Укрнафты" основная роль принадлежит не Прохоренко (который еще будет думать), а скорее Андрею Коболеву (даже если не согласится Прохоренко, можно подыскать другую кандидатуру).

Скорее всего, Коболев уже имеет "в рукаве" отчет KPMG об убыточных продажах "Укрнафты", что дает ему полное право назначить новый менеджмент.

Тем более что Лондонский суд еще весной наделил НАК полномочиями самостоятельно менять менеджмент "Укрнафты".

Однако не вызывает сомнений, что глава НАКа все равно будет консультироваться с Коломойским, а также с его партнерами в лице "Народного фронта", где первую скрипку играет министр МВД.

Их совместные консультации однажды даже стали достоянием общественности. Но точно сложно сказать, является ли это желанием изменить работу компании к лучшему или частью какой-то политической игры.