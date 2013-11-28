Кто говорил что своим даром отдают...)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:12
Вчера вечером, 10 декабря, после рассмотрения документов компаний-заявителей, Фонд госимущества принял решение отменить конкурс на приватизацию "Центрэнерго"
Кто говорил что своим даром отдают...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:25
CEEN
Можно фиксировать голосование )
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00
Re: Идеи: портфель
6 млрд.долларов. Не слабо )))
Видно, очень достоверный источник.
Следующий конкурс, я так понимаю, будет по стартовой цене в одномесячный вал. Затем, эмиссич по той же цене, ну и дальше по схеме, через ст.65.2
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