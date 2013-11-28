RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2239224022412242

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 42
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
7%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
12%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
24%
10
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
16
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:12

Вчера вечером, 10 декабря, после рассмотрения документов компаний-заявителей, Фонд госимущества принял решение отменить конкурс на приватизацию "Центрэнерго"
https://www.minprom.ua/news/249701.html
Кто говорил что своим даром отдают...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 633
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:25

CEEN

Можно фиксировать голосование )
http://www.dsnews.ua/economics/konkurs- ... 2018101700
master_the_market
 
Повідомлень: 136
З нами з: 13.06.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00

Re: Идеи: портфель

6 млрд.долларов. Не слабо )))
Видно, очень достоверный источник.
Следующий конкурс, я так понимаю, будет по стартовой цене в одномесячный вал. Затем, эмиссич по той же цене, ну и дальше по схеме, через ст.65.2 :|
paolot
 
Повідомлень: 86
З нами з: 14.02.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2239224022412242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: paolot і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73863
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64891)
11.12.2018 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.