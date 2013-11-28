Кто говорил что своим даром отдают...)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:12
Вчера вечером, 10 декабря, после рассмотрения документов компаний-заявителей, Фонд госимущества принял решение отменить конкурс на приватизацию "Центрэнерго"
Кто говорил что своим даром отдают...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:25
CEEN
Можно фиксировать голосование )
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00
Re: Идеи: портфель
6 млрд.долларов. Не слабо )))
Видно, очень достоверный источник.
Следующий конкурс, я так понимаю, будет по стартовой цене в одномесячный вал. Затем, эмиссич по той же цене, ну и дальше по схеме, через ст.65.2
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:12
Вы с Луны или с Марса ?
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:36
Re: Идеи: портфель
17. У разі якщо об’єкт великої приватизації не продано у спосіб, що передбачений частинами шостою, шістнадцятою цієї статті, приватизація такого об’єкта відбувається шляхом проведення аукціону за методом вивчення цінових пропозицій.
18. Аукціон за методом вивчення цінових пропозицій проводиться у два етапи.
На першому етапі потенційні покупці протягом 30 днів з дня опублікування інформаційного повідомлення про вивчення попиту подають заяву та документи на участь в аукціоні та пропозиції щодо ціни, за якою вони готові придбати об’єкт приватизації. Пропозиція щодо ціни не може бути меншою за 50 відсотків від стартової ціни цього об’єкта на останньому аукціоні.
И это пройдёт ©
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:40
Re: Идеи: портфель
6. Об’єкти великої приватизації підлягають продажу на аукціоні з умовами.
Для продажу об’єктів великої приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується Фондом державного майна України, органом місцевого самоврядування. До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.
Аукціонна комісія розробляє умови продажу.
Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта великої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.
Умови продажу об’єктів великої приватизації комунальної власності затверджуються місцевими радами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог цього Закону.
16. У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації (місцева рада - щодо об’єкта великої приватизації, що перебуває у комунальній власності) може прийняти рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону.
И это пройдёт ©
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:49
это будет феерично
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:50
Re: Идеи: портфель
Ни дивов ни оферты. Осталось сквизануть Аваль за 1,3 капитала
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:15
мне "патриотично" - больше нравится .
а была надежда на белоруский битумный завод ( ан нет - СБУ на страже . уличили в половых связях с агрессором . куй вам, а не центренерго ))
И это пройдёт ©
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:20
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