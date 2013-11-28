Yuri_T написав:хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся. хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи... пишу и улыбаюсь, ёпт.
Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат. И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."