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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.5 5 6
1.Банк Аваль
17%
1
2.Донбасенерго
33%
2
3.Миронівський хл.
0
0
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
33%
2
6.Укрнафта
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:28

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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:29

  lrs7719 написав:т.е даже 6 ярдов прикинули что много? Если вообще есть интерес, а не очередная мимикрия процесса...

хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:50

  Yuri_T написав:хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.

Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:54

  St/2 написав:
  Yuri_T написав:хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.

Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг


Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:03

Думаю возьмут бесплатно за долги.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48

  St/2 написав:Думаю возьмут бесплатно за долги.

А перед тем разделят на 3 станции, помним...
З.Ы. А когда у Вас сквиз аваля с 1 до 1,3 вырос?
http://reform.energy/news/nkreku-namere ... tovoy-9897
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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