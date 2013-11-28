Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:28
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З пов.Ірина
Ірина_
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:29
lrs7719 написав:
т.е даже 6 ярдов прикинули что много? Если вообще есть интерес, а не очередная мимикрия процесса...
хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:50
Yuri_T написав:
хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
St/2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:54
St/2 написав: Yuri_T написав:
хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?
lrs7719
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:03
Думаю возьмут бесплатно за долги.
St/2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48
St/2 написав:
Думаю возьмут бесплатно за долги.
А перед тем разделят на 3 станции, помним...
З.Ы. А когда у Вас сквиз аваля с 1 до 1,3 вырос?
http://reform.energy/news/nkreku-namere ... tovoy-9897
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:37
Investor_33 написав:
З.Ы. А когда у Вас сквиз аваля с 1 до 1,3 вырос?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:59
["4523588:Yuri_T"]
Вот думаю: сколько страниц обсуждения было б в 2010 году по данному поводу? И зачем нужно вкладываться в квики или иное ПО?
lrs7719
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:18
lrs7719 написав:
Вот думаю: сколько страниц обсуждения было б в 2010 году по данному поводу? И зачем нужно вкладываться в квики или иное ПО?
времена меняются и мы меняемся вместе с ними...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:27
Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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