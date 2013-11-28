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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
GTS написав:
Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Так само думаю!
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
lrs7719 написав: St/2 написав: Yuri_T написав:
хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
zzzzzz написав:
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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