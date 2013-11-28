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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.4 5 11
1.Банк Аваль
27%
3
2.Донбасенерго
27%
3
3.Миронівський хл.
0
0
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
18%
2
6.Укрнафта
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20

  GTS написав:Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Так само думаю!
perehoziy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

  lrs7719 написав:
  St/2 написав:
  Yuri_T написав:хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.

Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг


Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?


Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18

  zzzzzz написав:Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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