Так само думаю!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43
Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый.
Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28
CEEN
Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов
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