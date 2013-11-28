Так само думаю!
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43
Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый.
Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28
CEEN
Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43
Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! Тошно от вас..!
З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.
З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41
Та понятно, что народ виноват Больше ж некому
Стесняюсь спросить, а как там дела с анонсированными французскими инвесторами в цеен? Как там ОПЗ поживает с катарским инвестором? Впрочем, Вы эти истории, возможно, и не помните. То было в 2015 году. Вы только в середине 2017 году уверовали.
И да - ОВДПешки, без запора мозга в виде блокировок ПО, вечных приватизаций, сквизов и прочей фигни, делали за это время те же дивиденды с понятным и графиком фин. потока. И скорее всего как мимимум до апреля 2019 это будет хороший актив (на теренах).
И вообще о чём мы говорим? О двух акциях непонятной судьбы и очень слабой доходности (по отношению к риску). Хотя если Вы гоняете пару минилотов - то может быть. Как опыт
|