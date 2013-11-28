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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.4 5 15
1.Банк Аваль
27%
4
2.Донбасенерго
27%
4
3.Миронівський хл.
0
0
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
20%
3
6.Укрнафта
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20

  GTS написав:Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Так само думаю!
perehoziy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

  lrs7719 написав:
  St/2 написав:
  Yuri_T написав:хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.

Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг


Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?


Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18

  zzzzzz написав:Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43

  GTS написав:Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.


Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28

CEEN

Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра :|
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43

  paolot написав:Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра :|
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов :mrgreen:

Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! :evil: Тошно от вас..!
З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.
З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41

  Investor_33 написав:
Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! :evil: Тошно от вас..!
З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.
З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).


Та понятно, что народ виноват :lol: Больше ж некому :lol:
Стесняюсь спросить, а как там дела с анонсированными французскими инвесторами в цеен? Как там ОПЗ поживает с катарским инвестором? Впрочем, Вы эти истории, возможно, и не помните. То было в 2015 году. Вы только в середине 2017 году уверовали.
И да - ОВДПешки, без запора мозга в виде блокировок ПО, вечных приватизаций, сквизов и прочей фигни, делали за это время те же дивиденды с понятным и графиком фин. потока. И скорее всего как мимимум до апреля 2019 это будет хороший актив (на теренах).
И вообще о чём мы говорим? О двух акциях непонятной судьбы и очень слабой доходности (по отношению к риску). Хотя если Вы гоняете пару минилотов - то может быть. Как опыт
lrs7719
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