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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2241224222432244 Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік? Идеи: портфель 3.4 5 15 1.Банк Аваль 27% 4 2.Донбасенерго 27% 4 3.Миронівський хл. 0 0 4.Турбоатом 0 0 5.Центренерго 20% 3 6.Укрнафта 27% 4 Всього голосів : 15 Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20 GTS написав: Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото. Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото. Так само думаю! Так само думаю! perehoziy Повідомлень: 60 З нами з: 27.02.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52 lrs7719 написав: St/2 написав: Yuri_T написав: хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.

хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...

пишу и улыбаюсь, ёпт. хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...пишу и улыбаюсь, ёпт.

Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг



Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.

И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда? Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?



Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))

Летят годовые бонусы )) Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))Летят годовые бонусы )) Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29574 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2900 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18 zzzzzz написав: Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))

Летят годовые бонусы )) Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))Летят годовые бонусы ))

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13416 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1807 раз. Подякували: 3784 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43 GTS написав: Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото. Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.



Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый. Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый. lrs7719

Повідомлень: 1393 З нами з: 13.07.16 Подякував: 218 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28 CEEN

И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.

Почем там DNEN выкупали ???

Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра

Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.Почем там DNEN выкупали ???Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза ЦентраВпрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов paolot Повідомлень: 88 З нами з: 14.02.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43 paolot написав: Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((

И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.

Почем там DNEN выкупали ???

Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра

Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.Почем там DNEN выкупали ???Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза ЦентраВпрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов

Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! Тошно от вас..!

З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.

З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35). Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная!Тошно от вас..!З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35). St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 635 З нами з: 16.05.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41 Investor_33 написав:

Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! Тошно от вас..!

З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.

З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35). Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная!Тошно от вас..!З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).



Та понятно, что народ виноват Больше ж некому

Стесняюсь спросить, а как там дела с анонсированными французскими инвесторами в цеен? Как там ОПЗ поживает с катарским инвестором? Впрочем, Вы эти истории, возможно, и не помните. То было в 2015 году. Вы только в середине 2017 году уверовали.

И да - ОВДПешки, без запора мозга в виде блокировок ПО, вечных приватизаций, сквизов и прочей фигни, делали за это время те же дивиденды с понятным и графиком фин. потока. И скорее всего как мимимум до апреля 2019 это будет хороший актив (на теренах).

И вообще о чём мы говорим? О двух акциях непонятной судьбы и очень слабой доходности (по отношению к риску). Хотя если Вы гоняете пару минилотов - то может быть. Как опыт Та понятно, что народ виноватБольше ж некомуСтесняюсь спросить, а как там дела с анонсированными французскими инвесторами в цеен? Как там ОПЗ поживает с катарским инвестором? Впрочем, Вы эти истории, возможно, и не помните. То было в 2015 году. Вы только в середине 2017 году уверовали.И да - ОВДПешки, без запора мозга в виде блокировок ПО, вечных приватизаций, сквизов и прочей фигни, делали за это время те же дивиденды с понятным и графиком фин. потока. И скорее всего как мимимум до апреля 2019 это будет хороший актив (на теренах).И вообще о чём мы говорим? О двух акциях непонятной судьбы и очень слабой доходности (по отношению к риску). Хотя если Вы гоняете пару минилотов - то может быть. Как опыт lrs7719

Повідомлень: 1393 З нами з: 13.07.16 Подякував: 218 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2241224222432244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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