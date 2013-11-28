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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
GTS написав:
Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Так само думаю!
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perehoziy
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
lrs7719 написав: St/2 написав: Yuri_T написав:
хороша мимикрия. 3 ляма консультант отжал и не поперхнулся.
хотя, зря я клевещу на честных ребят. не исключено, конечный расчет связан с фактом продажи...
пишу и улыбаюсь, ёпт.
Заплатили и получили это разные величины, особенно в Украине, особенно за консалтинг
Думаю как раз в этом случаи - всё ок. Все всё получили. Или получат.
И в конце-концов - разве вам жаль для хороших парней 3 ляма у.е.? Что за крохоборство. Может всё таки продадут хотя б донам, хотя б за 3 ярда?
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
zzzzzz написав:
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43
GTS написав:
Надеюсь, что Китайцы купят "весь фондовый рынок" с потрохами и растормошат это болото.
Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый.
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lrs7719
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Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28
Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов
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paolot
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43
paolot написав:
Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов
Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная!
Тошно от вас..!
З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.
З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:46
Investor_33 написав:
Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо.
рано делать выводы.
консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.
Министр Кабинета министров Александр Саенко отметил, что конкурс по приватизации компании требует более основательной подготовки...
Он добавил, что процесс должен быть честным и прозрачным и это позволит привлечь реального инвестора на предприятие, а также...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:10
Yuri_T написав: Investor_33 написав:
Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо.
рано делать выводы.
консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.
Министр Кабинета министров Александр Саенко отметил, что конкурс по приватизации компании требует более основательной подготовки...
Он добавил, что процесс должен быть честным и прозрачным и это позволит привлечь реального инвестора на предприятие, а также...
Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться?
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lrs7719
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