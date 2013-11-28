Так само думаю!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Пишут что последнюю неделю Ернсты с Янгами носятся как очумелые по ФГИ и Кабмину ))
Летят годовые бонусы ))
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:43
Да что нам те китайцы? Ещё лет 10 - и мы сами в складчину сможем купить этот рынок. Если захотим. Я уже ключевым инвестором побывал. А если б не тупил в 2014 году - было бы вообще отлично. Но зато и дцен отрастил себе полметровый.
Додано: Сер 12 гру, 2018 00:28
CEEN
Зато теперь точно знаем, благодаря кому не состоялся конкурс. Предварительная подготовка, пролила свет, на многие скрытые от посторонних глаз моменты. Действительно, зачем подавать заявку, если понимаешь - приватизации не будет, поскольку ты крепко держишь за я#ца того, кого пытаются приватизировать ((
И более, способен влиять на климат, без оглядки на МВФ и сотрапа-ПАПу, подготовка по сливу которого, уже видимо началась.
Почем там DNEN выкупали ???
Ну вот и ответ на вопрос будущей цены, будущего сквиза Центра
Впрочем, это не помешает кое-кому еще по-Тарабанить чуток хотелками опытных Investor_ов
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43
Ля, ну и народ. Выставили на продажу за 200+ лямов кричат зрада-зрадная ибо ярд баксов актив стоит и не менее и сливают своим..! Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Аваль 2 года платит хорошие двд и прибыль постоянно растёт - зрада (бо палюбэ отсквизят по 1 (уже 1,3 капитала (инфляция))). Долги отдают, ЗВР в норме, гривна стабилизировалась - зрада! Офис крупных налогоплательщиков показывает хороший рост по ЧП большинства предприятий - мы этого не видим бо кругом зрада-зрадная! Тошно от вас..!
З.Ы. Кошмарьте тут сколько угодно, надоели, продолжим разговор через полгода.
З.Ы.Ы. Портфель тот же, ничего менять не собираюсь (аваль/сеен прибл 60/40. на сегодня сеен-17, аваль-0,35).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:46
рано делать выводы.
консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:10
Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться?
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:20
Investor_33
Проблема не в том что сквизят, проблема в том, как.
Уважаемый, Вы слабо себе представляете глубину происходящих сегодня процессов. 60/40 это хорошо. Только вот незадача, выписка со счета ЦБ миноритария, с принятием закона 1983 превратилась в бумажку. Если существуют пробелы в понимании, предлагаю для начала, почитать еще раз внимательно закон. Многие, кто весной утверждал, что обжалуют сквизы, сегодня помалкивают с оглядкой на решения уже состоявшихся хозяйственых судов. Сквизаут в украинской интерпритации, превратился в дубинку по выбиванию мелких акционеров, т.е. нас с вами. А весь его европейский (изначальный) смысл был вывернут наизнанку. Нам его преподнесли, как "оптимизацию" структуры акционерного капитала, разумеется в пользу мажора. О том, что цель была - урегулировать цены на остатки фри-флоата, потерявших свою рыночную ликвидность в связи с консолидацией либо наоборот, представляющих особую ценность для гринмейллеров для последующего корпоративного шантажа, либанов и Ко "забыли" упомянуть в законе. По-фак вышло, рейдером стал мажоритарий. Вам не доводилось по судам? ст.69, например? Портфель, о котором Вы говорите может быть "жизнеспособным" только при суммах в сто, двести долларов либо если вложено не более 5-10% от ваших активов (бизнес, транспорт, недвижимость, тек./деп. счета, наличка, валюта, драгметы, овгзки и т.п.). Поскольку, риск потерять сегодня на фондовом рынке Украины, с приходом "реформаторов", превысил все возможные ожидания. И если вы считаете себя в "безопасности" под крылом государства в Центренерго, то выглядите студентом первого курса пишущим реферат
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