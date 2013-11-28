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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2242224322442245 Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік? Идеи: портфель 3.4 5 15 1.Банк Аваль 27% 4 2.Донбасенерго 27% 4 3.Миронівський хл. 0 0 4.Турбоатом 0 0 5.Центренерго 20% 3 6.Укрнафта 27% 4 Всього голосів : 15 Додано: Сер 12 гру, 2018 15:37 paolot написав: Investor_33

Проблема не в том что сквизят, проблема в том, как.

Уважаемый, Вы слабо себе представляете глубину происходящих сегодня процессов. 60/40 это хорошо. Только вот незадача, выписка со счета ЦБ миноритария, с принятием закона 1983 превратилась в бумажку. Если существуют пробелы в понимании, предлагаю для начала, почитать еще раз внимательно закон. Многие, кто весной утверждал, что обжалуют сквизы, сегодня помалкивают с оглядкой на решения уже состоявшихся хозяйственых судов. Сквизаут в украинской интерпритации, превратился в дубинку по выбиванию мелких акционеров, т.е. нас с вами. А весь его европейский (изначальный) смысл был вывернут наизнанку. Нам его преподнесли, как "оптимизацию" структуры акционерного капитала, разумеется в пользу мажора. О том, что цель была - урегулировать цены на остатки фри-флоата, потерявших свою рыночную ликвидность в связи с консолидацией либо наоборот, представляющих особую ценность для гринмейллеров для последующего корпоративного шантажа, либанов и Ко "забыли" упомянуть в законе. По-фак вышло, рейдером стал мажоритарий. Вам не доводилось по судам? ст.69, например? Портфель, о котором Вы говорите может быть "жизнеспособным" только при суммах в сто, двести долларов либо если вложено не более 5-10% от ваших активов (бизнес, транспорт, недвижимость, тек./деп. счета, наличка, валюта, драгметы, овгзки и т.п.). Поскольку, риск потерять сегодня на фондовом рынке Украины, с приходом "реформаторов", превысил все возможные ожидания. И если вы считаете себя в "безопасности" под крылом государства в Центренерго, то выглядите студентом первого курса пишущим реферат Проблема не в том что сквизят, проблема в том, как.Уважаемый, Вы слабо себе представляете глубину происходящих сегодня процессов. 60/40 это хорошо. Только вот незадача, выписка со счета ЦБ миноритария, с принятием закона 1983 превратилась в бумажку. Если существуют пробелы в понимании, предлагаю для начала, почитать еще раз внимательно закон. Многие, кто весной утверждал, что обжалуют сквизы, сегодня помалкивают с оглядкой на решения уже состоявшихся хозяйственых судов. Сквизаут в украинской интерпритации, превратился в дубинку по выбиванию мелких акционеров, т.е. нас с вами. А весь его европейский (изначальный) смысл был вывернут наизнанку. Нам его преподнесли, как "оптимизацию" структуры акционерного капитала, разумеется в пользу мажора. О том, что цель была - урегулировать цены на остатки фри-флоата, потерявших свою рыночную ликвидность в связи с консолидацией либо наоборот, представляющих особую ценность для гринмейллеров для последующего корпоративного шантажа, либанов и Ко "забыли" упомянуть в законе. По-фак вышло, рейдером стал мажоритарий. Вам не доводилось по судам? ст.69, например?Портфель, о котором Вы говорите может быть "жизнеспособным" только при суммах в сто, двести долларов либо если вложено не более 5-10% от ваших активов (бизнес, транспорт, недвижимость, тек./деп. счета, наличка, валюта, драгметы, овгзки и т.п.). Поскольку, риск потерять сегодня на фондовом рынке Украины, с приходом "реформаторов", превысил все возможные ожидания. И если вы считаете себя в "безопасности" под крылом государства в Центренерго, то выглядите студентом первого курса пишущим реферат

Принято, спасибо за изложение Вашего мнения.

До 12.06.2019 ... Принято, спасибо за изложение Вашего мнения.До 12.06.2019 ... St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 636 З нами з: 16.05.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44 lrs7719 написав: Yuri_T написав: Investor_33 написав: Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо. Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо.

рано делать выводы.

консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.

Министр Кабинета министров Александр Саенко отметил, что конкурс по приватизации компании требует более основательной подготовки...

Он добавил, что процесс должен быть честным и прозрачным и это позволит привлечь реального инвестора на предприятие, а также... рано делать выводы.консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.



Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться? Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться?

не буду клеветать на условно честных парней и губатых тёлочек из янгов - контракт не видел,- но что-то мне подсказывает... не буду клеветать на условно честных парней и губатых тёлочек из янгов - контракт не видел,- но что-то мне подсказывает... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13419 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1809 раз. Подякували: 3785 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 15:46 paolot написав: ...то выглядите студентом первого курса пишущим реферат ...то выглядите студентом первого курса пишущим реферат

жаль, что нельзя 10 раз плюс поставить жаль, что нельзя 10 раз плюс поставить Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13419 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1809 раз. Подякували: 3785 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2242224322442245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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