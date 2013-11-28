paolot написав:

Проблема не в том что сквизят, проблема в том, как.Уважаемый, Вы слабо себе представляете глубину происходящих сегодня процессов. 60/40 это хорошо. Только вот незадача, выписка со счета ЦБ миноритария, с принятием закона 1983 превратилась в бумажку. Если существуют пробелы в понимании, предлагаю для начала, почитать еще раз внимательно закон. Многие, кто весной утверждал, что обжалуют сквизы, сегодня помалкивают с оглядкой на решения уже состоявшихся хозяйственых судов. Сквизаут в украинской интерпритации, превратился в дубинку по выбиванию мелких акционеров, т.е. нас с вами. А весь его европейский (изначальный) смысл был вывернут наизнанку. Нам его преподнесли, как "оптимизацию" структуры акционерного капитала, разумеется в пользу мажора. О том, что цель была - урегулировать цены на остатки фри-флоата, потерявших свою рыночную ликвидность в связи с консолидацией либо наоборот, представляющих особую ценность для гринмейллеров для последующего корпоративного шантажа, либанов и Ко "забыли" упомянуть в законе. По-фак вышло, рейдером стал мажоритарий. Вам не доводилось по судам? ст.69, например?Портфель, о котором Вы говорите может быть "жизнеспособным" только при суммах в сто, двести долларов либо если вложено не более 5-10% от ваших активов (бизнес, транспорт, недвижимость, тек./деп. счета, наличка, валюта, драгметы, овгзки и т.п.). Поскольку, риск потерять сегодня на фондовом рынке Украины, с приходом "реформаторов", превысил все возможные ожидания. И если вы считаете себя в "безопасности" под крылом государства в Центренерго, то выглядите студентом первого курса пишущим реферат