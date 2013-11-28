paolot написав:Investor_33 Проблема не в том что сквизят, проблема в том, как. Уважаемый, Вы слабо себе представляете глубину происходящих сегодня процессов. 60/40 это хорошо. Только вот незадача, выписка со счета ЦБ миноритария, с принятием закона 1983 превратилась в бумажку. Если существуют пробелы в понимании, предлагаю для начала, почитать еще раз внимательно закон. Многие, кто весной утверждал, что обжалуют сквизы, сегодня помалкивают с оглядкой на решения уже состоявшихся хозяйственых судов. Сквизаут в украинской интерпритации, превратился в дубинку по выбиванию мелких акционеров, т.е. нас с вами. А весь его европейский (изначальный) смысл был вывернут наизнанку. Нам его преподнесли, как "оптимизацию" структуры акционерного капитала, разумеется в пользу мажора. О том, что цель была - урегулировать цены на остатки фри-флоата, потерявших свою рыночную ликвидность в связи с консолидацией либо наоборот, представляющих особую ценность для гринмейллеров для последующего корпоративного шантажа, либанов и Ко "забыли" упомянуть в законе. По-фак вышло, рейдером стал мажоритарий. Вам не доводилось по судам? ст.69, например? Портфель, о котором Вы говорите может быть "жизнеспособным" только при суммах в сто, двести долларов либо если вложено не более 5-10% от ваших активов (бизнес, транспорт, недвижимость, тек./деп. счета, наличка, валюта, драгметы, овгзки и т.п.). Поскольку, риск потерять сегодня на фондовом рынке Украины, с приходом "реформаторов", превысил все возможные ожидания. И если вы считаете себя в "безопасности" под крылом государства в Центренерго, то выглядите студентом первого курса пишущим реферат
Принято, спасибо за изложение Вашего мнения. До 12.06.2019 ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:Отменили и не отдали "своим" тоже всё плохо.
рано делать выводы. консультанты не зря работают, 3 ляма баксов как-то маловато будет за такой тяжкий труд... нужно более основательно готовиться.
Министр Кабинета министров Александр Саенко отметил, что конкурс по приватизации компании требует более основательной подготовки... Он добавил, что процесс должен быть честным и прозрачным и это позволит привлечь реального инвестора на предприятие, а также...
Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться?
не буду клеветать на условно честных парней и губатых тёлочек из янгов - контракт не видел,- но что-то мне подсказывает...
Как то всё это хреново помещается в голове. А до этого получается недостаточно основательно было? А доп. основательность должна дополнительно оплачиваться?
не буду клеветать на условно честных парней и губатых тёлочек из янгов - контракт не видел,- но что-то мне подсказывает...[/quote]
Это я к чему. Прайсов по Привату нормально прихватили. Не знаю чем там закончилось по деньгам, но репутационные потери вышли существенные. А вот как здесь быть? 3 млн. у.е. - деньги государственные. Результат - нуль. Как по мне так хуже чем в случаи с ОПЗ. Доп честность это классно но по сути - это прямой збыток государству или я нет? Возможно ответсвенность за такой "результат" контрактом не предусмотрена. НО тогда как быть с репутацией?
В довершение ко всему сказанному. Драконы Аваль начали тарабанить еще за год до его продажи. Был такой замечательный форум, сайт УФС вроде назывался, и не было и дня чтобы businessman_22 не отметился покупкой BAVLa. Сегодня, с нынешними требованиями по финмону, даже сложно представить, какие схемы тогда проворачивались через авалевский отдел по работе с акционерами. Перепродавались даже права по незарегистрированным договорам. Одним словом, сложно было удержаться от покупок Таким образом, формировались первые портфели, которые с учетом низкой точки входа могли быть по сути "бессрочными". Теперь же, когда цены номинированные в долларах приблизились к своим минимумам шестерки (какими были такими и остались) как и тогда, решили сегодня вновь провернуть колесо истории. Только теперь, они спекулянты в погонах и с полномочиями. Вот и выходит, если твой портфель несмотря на ценовое дно составляет чуть ли не половину всех твоих активов, то при таком раскладе это уже чемодан без ручки. Одним словом: - Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот - древнее и неприкосновенное животное.(С) А вы говорите, Центренерго! Удачи и хорошего вечера!
Акціонери ПАТ "Укрнафта" - НАК "Нафтогаз України" і офшори групи "Приват" - прийшли до єдиного знаменника про спосіб розподілу спільного бізнесу в рамках цієї компанії, але не можуть отримати відповідне схвалення від Кабміну. Про це ЕП повідомило джерело на ринку. За його словами, суть домовленості полягає в тому, що "Укрнафта" створить ТОВ в статусі дочірнього підприємства, якому згодом будуть передані газовидобувні активи. За його словами, після внесення активів до статуту дочірнього підприємства, "Укрнафта" планувала продати свою частку в цій компанії "Нафтогазу", після чого той в свою чергу повинен був вийти зі статутного фонду "Укрнафти".