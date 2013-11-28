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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.4 5 19
1.Банк Аваль
21%
4
2.Донбасенерго
26%
5
3.Миронівський хл.
11%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
21%
4
6.Укрнафта
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:14

  zzzzzz написав:
  St/2 написав:lrs7719 консультантам ФГУ платит или Центр?


здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на загальну суму, еквівалентну 3 млн. доларів США.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vizn ... 3i3N8eY8T8


линк не работает.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54

paolot
Полностью согласен с таким мнением. Воскресить из мертвых фондовый рынок в обозримом будущем не удастся.
joik
 
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