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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:14
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lrs7719
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54
paolot
Полностью согласен с таким мнением. Воскресить из мертвых фондовый рынок в обозримом будущем не удастся.
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joik
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