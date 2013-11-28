zzzzzz написав:здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на загальну суму, еквівалентну 3 млн. доларів США.
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vizn ... 3i3N8eY8T8
линк не работает.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:14
линк не работает.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54
paolot
Полностью согласен с таким мнением. Воскресить из мертвых фондовый рынок в обозримом будущем не удастся.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
Шутка юмора в том, что фондового рынка и не было никогда. Его на придумали из корыстных побуждений или идеалистических - не важно. ФР Украины это фантом, и вот туман рассеялся почти полностью.
Будут IPO, радится и рынок.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:12
не хватает сквиза по Авалю?
(с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:22
у меня работает
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:07
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:10
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:38
В последнее время стал медленнее загружаться, но я не обращаю внимания. Это нормально для ПФТС.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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