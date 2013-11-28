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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.4 5 19
1.Банк Аваль
21%
4
2.Донбасенерго
26%
5
3.Миронівський хл.
11%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
21%
4
6.Укрнафта
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:14

  zzzzzz написав:
  St/2 написав:lrs7719 консультантам ФГУ платит или Центр?


здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на загальну суму, еквівалентну 3 млн. доларів США.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vizn ... 3i3N8eY8T8


линк не работает.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54

paolot
Полностью согласен с таким мнением. Воскресить из мертвых фондовый рынок в обозримом будущем не удастся.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04

  joik написав:paolot
Полностью согласен с таким мнением. Воскресить из мертвых фондовый рынок в обозримом будущем не удастся.

Шутка юмора в том, что фондового рынка и не было никогда. Его на придумали из корыстных побуждений или идеалистических - не важно. ФР Украины это фантом, и вот туман рассеялся почти полностью.
Будут IPO, радится и рынок.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:12

  St/2 написав:...и вот туман рассеялся почти полностью.

не хватает сквиза по Авалю? :mrgreen:
(с)
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:22

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
  St/2 написав:lrs7719 консультантам ФГУ платит или Центр?


здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на загальну суму, еквівалентну 3 млн. доларів США.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vizn ... 3i3N8eY8T8


линк не работает.

у меня работает
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:07

  zzzzzz написав:

линк не работает.

у меня работает[/quote]

да, сорри - все ок. Спасибо!
интерестный пункт: "здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора" - это о чём?
Точнее какой критерий его выполнения?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:10

Центр уже почти минус 9% :)

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:38

  VASH написав:Підкажіть, будь ласка, сайт ПФТС у вас коректно працює? Щось у мене перестали нормально розгортатися вікна "Підсумки торгів", "Індекси акцій", "Торги ОВДП".

В последнее время стал медленнее загружаться, но я не обращаю внимания. Это нормально для ПФТС.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:54

GTS
"Вот что микро-миноритарий животворящий делает" (С)
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paolot
 
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