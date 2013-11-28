Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55
Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:42
zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия
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