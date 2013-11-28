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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2244224522462247

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.3 5 20
1.Банк Аваль
25%
5
2.Донбасенерго
25%
5
3.Миронівський хл.
10%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
20%
4
6.Укрнафта
20%
4
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55

http://www.pfts.ua/tabdata/bs/security- ... -stat.html

Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:42

zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:37

  paolot написав:zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия :roll:


Минлотчика обьемы не парят ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50

Вчера состоялся наверно последний в этом году аукцион по продаже нефти в этом году.
https://uicegroup.com/ru/results-crude- ... 2-2018-ru/

Я все данные занес в таблицу и на основании этих данных вот такой график получился.
Зображення

За год продано 1471 тыс.т нефти и газового конденсата ( +322 тыс.т. по сравнению с 2017 г )

Выручка от реализации 24 млрд 248 млн грн с НДС ( увеличение выручки на 10 млрд 219 млн.грн )
Для точности надо данные очистить от НДС , 20206 -11690=8515

Прирост выручки Укрнафты за 2018 год только от продажи нефти и конденсата на аукционе составил 8,515 млрд.грн

Вот данные в табличной форме.
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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