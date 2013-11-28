Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50

Прирост выручки Укрнафты за 2018 год только от продажи нефти и конденсата на аукционе составил 8,515 млрд.грн

Вчера состоялся наверно последний в этом году аукцион по продаже нефти в этом году.Я все данные занес в таблицу и на основании этих данных вот такой график получился.За год продано 1471 тыс.т нефти и газового конденсата ( +322 тыс.т. по сравнению с 2017 г )Выручка от реализации 24 млрд 248 млн грн с НДС (Для точности надо данные очистить от НДС , 20206 -11690=8515Вот данные в табличной форме.