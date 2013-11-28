Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55
Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:42
zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:37
Минлотчика обьемы не парят ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50
Вчера состоялся наверно последний в этом году аукцион по продаже нефти в этом году.
Я все данные занес в таблицу и на основании этих данных вот такой график получился.
За год продано 1471 тыс.т нефти и газового конденсата ( +322 тыс.т. по сравнению с 2017 г )
Выручка от реализации 24 млрд 248 млн грн с НДС ( увеличение выручки на 10 млрд 219 млн.грн )
Для точности надо данные очистить от НДС , 20206 -11690=8515
Прирост выручки Укрнафты за 2018 год только от продажи нефти и конденсата на аукционе составил 8,515 млрд.грн
Вот данные в табличной форме.
Живите своим умом!
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