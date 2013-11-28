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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.4 5 21
1.Банк Аваль
24%
5
2.Донбасенерго
24%
5
3.Миронівський хл.
10%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
19%
4
6.Укрнафта
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55

http://www.pfts.ua/tabdata/bs/security- ... -stat.html

Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:42

zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:37

  paolot написав:zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия :roll:


Минлотчика обьемы не парят ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50

Вчера состоялся наверно последний в этом году аукцион по продаже нефти в этом году.
https://uicegroup.com/ru/results-crude- ... 2-2018-ru/

Я все данные занес в таблицу и на основании этих данных вот такой график получился.
Зображення

За год продано 1471 тыс.т нефти и газового конденсата ( +322 тыс.т. по сравнению с 2017 г )

Выручка от реализации 24 млрд 248 млн грн с НДС ( увеличение выручки на 10 млрд 219 млн.грн )
Для точности надо данные очистить от НДС , 20206 -11690=8515

Прирост выручки Укрнафты за 2018 год только от продажи нефти и конденсата на аукционе составил 8,515 млрд.грн

Вот данные в табличной форме.
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:44

В Центре пропали биды. Ужос!

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:13

Доброго дня , панове .
Підкажіть чи є можливість на ПФТС здійснити дві зустрічні операції купівля і продаж по однаковій ціні для одного клієнта ?Хочу сам собі продати .Мова йде про Аваль .Дякую.
Остап
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:16

Остап нет
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:11

Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярдів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/14/643591/
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:22

CEEN

https://unb.ua/info/3
Інформації про скасування так і не надходило. Навпаки, 11-го незважаючи на наявний інсайд, щодо відміни конкурсу, було складено реєстр голосуючих акцій.
Чи є хто здатний прокоментувати?
paolot
 
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