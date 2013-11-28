Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55
Эх,а счастье было так близко.
Цеен -12,2%
Юнаф -3%
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:42
zzzzzz
Вы на обьем смотрите,
счастливый вы наш (С)
Моменты счастья были в юности. Увы, наступили "зрелые" годы. Страшно подумать, впереди еще Пенсия
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:37
Минлотчика обьемы не парят ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50
Вчера состоялся наверно последний в этом году аукцион по продаже нефти в этом году.
Я все данные занес в таблицу и на основании этих данных вот такой график получился.
За год продано 1471 тыс.т нефти и газового конденсата ( +322 тыс.т. по сравнению с 2017 г )
Выручка от реализации 24 млрд 248 млн грн с НДС ( увеличение выручки на 10 млрд 219 млн.грн )
Для точности надо данные очистить от НДС , 20206 -11690=8515
Прирост выручки Укрнафты за 2018 год только от продажи нефти и конденсата на аукционе составил 8,515 млрд.грн
Вот данные в табличной форме.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:44
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:13
Доброго дня , панове .
Підкажіть чи є можливість на ПФТС здійснити дві зустрічні операції купівля і продаж по однаковій ціні для одного клієнта ?Хочу сам собі продати .Мова йде про Аваль .Дякую.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:11
Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярдів.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:22
CEEN
Інформації про скасування так і не надходило. Навпаки, 11-го незважаючи на наявний інсайд, щодо відміни конкурсу, було складено реєстр голосуючих акцій.
Чи є хто здатний прокоментувати?
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