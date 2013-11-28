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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2245224622472248

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.2 5 24
1.Банк Аваль
25%
6
2.Донбасенерго
29%
7
3.Миронівський хл.
8%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
17%
4
6.Укрнафта
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:08

АВАЛЬ
на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )


Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xm ... /239/templ

А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
https://smida.gov.ua/db/irregular/203273
Живите своим умом!
zzzzzz
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