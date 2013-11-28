на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )
Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:08
АВАЛЬ
на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )
Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
Живите своим умом!
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