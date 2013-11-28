на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )
Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:08
АВАЛЬ
на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )
Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:17
Демура в Киеве
кто-то про Демуру в Киеве спрашивал. Вот тут видео с его выступлением.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:31
Блин, рзобрался))
Прибыль 5,3 млрд это прибыль банка и его дочек ( Аваль-лизинг и РЕК Гамма) , прибыль банка 4,468 млрд
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:06
Вот типичный пример как зраду наливают!
Комментировать инфо ЧЛЕНА ради-кальной партии - это рыть дно донное!
На самом деле: нужно достроить 4 агрегат Днестровской ГАЭС, денег в бюджете 14-15 млрд грн. нет (война, пенсионеры, медицина - все хотят).
Если бы были свои деньги, всё равно 20% от суммы уйдёт на импортные комплектующие, которые у нас просто не производят. Брать голый кредит дорого.
Среди инвест предложений самое привлекательное китайское - дают 500 млн.дол. (а не мы им!!!) льготный период 5 лет на выплату тела, 4% годовых, главное железо - турбину и генератор делают наши подрядчики - турбоатом и электотяжмаш ( это минимум 150 млн. дол), остальное китайцы. ГАЭС позволяет равномерно загрузить Южноукраинскую АЭС, , аккумулировать пики производства солнце-ветроисточников, т.е. не маневрировать тепловыми, по углю-газу экономия в год около 4 млрд. грн., т.е. за 4 года инвест проект себя окупает и существенно улучшает в дальнейшем энергобаланс экономя на дорогой горючке.
А можно без "зрады" сидеть ровно на попе и голосить ка бестолковый ЧЛЕН ради-кальной партии Галасюк.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:50
komp
Люто плюсую, но любителям зрады нет времени разбираться и вникать - они побежали следующую разгонять.
ЗЫ. Как показывает практика, они очень часто и саму новость не читают - достаточно заголовка. Метод простой: прочитал заголовок -> разогнал зраду -> побежал дальше. Иногда даже не замечают, что суть статьи прямо противоречит заголовку от журнашлюх.
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