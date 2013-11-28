прибуток/збиток за результатами діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2017 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 5 319 021 тис.грн. (п’ять мільярдів триста дев’ятнадцять мільйонів двадцять одна тисяча гривень).
прибуток за результатами діяльності Банку в 2017 році в розмірі 4 468 580 937,28 грн
Прибыль 5,3 млрд это прибыль банка и его дочек ( Аваль-лизинг и РЕК Гамма) , прибыль банка 4,468 млрд
Вместо того, чтобы заказать турбины для третьей очереди строительства Днестровской ГАЭС у харьковского «Турбоатома» (который строил две предыдущих очереди), власть хочет отдать 500 млн долл. китайцам. Меморандум между государственной «Укргидроэнерго» и китайской CNEEC на поставку китайских гидротурбин для крупнейшей в Европе ГАЭС был подписан в присутствии Министра экономики Украины Степана Кубива.
Государственный подход. Турбины у китайцев, вертолеты у французов, уголь в ЮАР, бензин у России, поезда в США, безпилотники у турков. Зато у нас експорт живой силы, прямо как во времена Киевской Руси. Возвращение к величию(
Вот типичный пример как зраду наливают! Комментировать инфо ЧЛЕНА ради-кальной партии - это рыть дно донное! На самом деле: нужно достроить 4 агрегат Днестровской ГАЭС, денег в бюджете 14-15 млрд грн. нет (война, пенсионеры, медицина - все хотят). Если бы были свои деньги, всё равно 20% от суммы уйдёт на импортные комплектующие, которые у нас просто не производят. Брать голый кредит дорого. Среди инвест предложений самое привлекательное китайское - дают 500 млн.дол. (а не мы им!!!) льготный период 5 лет на выплату тела, 4% годовых, главное железо - турбину и генератор делают наши подрядчики - турбоатом и электотяжмаш ( это минимум 150 млн. дол), остальное китайцы. ГАЭС позволяет равномерно загрузить Южноукраинскую АЭС, , аккумулировать пики производства солнце-ветроисточников, т.е. не маневрировать тепловыми, по углю-газу экономия в год около 4 млрд. грн., т.е. за 4 года инвест проект себя окупает и существенно улучшает в дальнейшем энергобаланс экономя на дорогой горючке.
А можно без "зрады" сидеть ровно на попе и голосить ка бестолковый ЧЛЕН ради-кальной партии Галасюк.
komp Люто плюсую, но любителям зрады нет времени разбираться и вникать - они побежали следующую разгонять.
ЗЫ. Как показывает практика, они очень часто и саму новость не читают - достаточно заголовка. Метод простой: прочитал заголовок -> разогнал зраду -> побежал дальше. Иногда даже не замечают, что суть статьи прямо противоречит заголовку от журнашлюх.
"Донбассэнерго" нардепа от БПП подписало контракт на реконструкцию блока ТЭС за 19 миллиардов ПАО "Донбассэнерго" подписало контракт с китайской Dongfang Electric International Corporation на реконструкцию блока №6 Славянской ТЭС. Договор подписали генеральный директор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко и президент китайской компании-партнера Луо Чжиган, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.
Контрактом предусмотрено разделение энергоблока №6 на два новых блока №6б и №6а мощностью 330 МВт каждый по технологии циркулирующего кипящего слоя.
Цена контракта – $684,3 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).
Согласно плану, блок №6б будет введен в эксплуатацию в июле 2022 года, блок №6а – в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.
"Цель проекта – повысить эффективность работы ТЭС, продлить ресурс ее использования на 40 лет, сократить удельные расходы топлива и расходы на техническое обслуживание. Кроме того, будут созданы новые мощности в энергодефицитном регионе с развитой инфраструктурой", – отмечается в сообщении.
В компании отметили, что на период реконструкции энергоблока №6 будут созданы 1500 рабочих мест, с начала эксплуатации новых мощностей работой будут обеспечены 340 человек.
Новые энергоблоки будут соответствовать всем европейским техническим требованиям ENTSO-E, экологическим требованиям украинского законодательства Украины и требованиям Европейских директив по охране окружающей природной среды.
Кроме того, реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС позволит значительно снизить себестоимость производимой электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без добавления природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.
Согласно пресс-релизу компании, цена контракта реконструкции с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое) составляет $684,296 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).
По словам гендиректора "Донбассэнерго" Эдуарда Бондаренко, КПД блоков будет не менее 42%, передает Интерфакс-Украина.
Компания рассчитывает получить инвестиционную составляющую в тарифе на отпуск э/э в размере 30%. Финансирование реконструкции будет осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.
Как сообщалось, китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую низкую цену на тендере энергокомпании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области.
DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.
В аукционе принимала участие еще одна китайская компания – Power Construction Corporation of China (Powerchina).