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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.3 5 27
1.Банк Аваль
22%
6
2.Донбасенерго
30%
8
3.Миронівський хл.
7%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
15%
4
6.Укрнафта
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:08

АВАЛЬ
на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )


Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xm ... /239/templ

А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
https://smida.gov.ua/db/irregular/203273
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:17

Демура в Киеве

кто-то про Демуру в Киеве спрашивал. Вот тут видео с его выступлением.
https://www.youtube.com/watch?v=xQ25N1ZeIIw
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:31

  zzzzzz написав:АВАЛЬ
на 1 декабря ЧП - 4,892 млрд ( +363 млн за мес )


Прошу помощи
Поясните пожалуйста, почему в годовом отчете за 2017 год стоит прибыль 5 312 612 тыс.грн
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xm ... /239/templ

А на собрании акционеров утвердили прибыль за 2017 год в сумме 4 468 580 937,28 грн
https://smida.gov.ua/db/irregular/203273


Блин, рзобрался))
прибуток/збиток за результатами діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2017 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 5 319 021 тис.грн. (п’ять мільярдів триста дев’ятнадцять мільйонів двадцять одна тисяча гривень).

прибуток за результатами діяльності Банку в 2017 році в розмірі 4 468 580 937,28 грн

Прибыль 5,3 млрд это прибыль банка и его дочек ( Аваль-лизинг и РЕК Гамма) , прибыль банка 4,468 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:06

  Serhiy_Y написав:
  d_12 написав:
Вместо того, чтобы заказать турбины для третьей очереди строительства Днестровской ГАЭС у харьковского «Турбоатома» (который строил две предыдущих очереди), власть хочет отдать 500 млн долл. китайцам. Меморандум между государственной «Укргидроэнерго» и китайской CNEEC на поставку китайских гидротурбин для крупнейшей в Европе ГАЭС был подписан в присутствии Министра экономики Украины Степана Кубива.

https://comments.ua/money/641567-ukrain ... itayu.html

Государственный подход. Турбины у китайцев, вертолеты у французов, уголь в ЮАР, бензин у России, поезда в США, безпилотники у турков. Зато у нас експорт живой силы, прямо как во времена Киевской Руси. Возвращение к величию(

Вот типичный пример как зраду наливают!
Комментировать инфо ЧЛЕНА ради-кальной партии - это рыть дно донное!
На самом деле: нужно достроить 4 агрегат Днестровской ГАЭС, денег в бюджете 14-15 млрд грн. нет (война, пенсионеры, медицина - все хотят).
Если бы были свои деньги, всё равно 20% от суммы уйдёт на импортные комплектующие, которые у нас просто не производят. Брать голый кредит дорого.
Среди инвест предложений самое привлекательное китайское - дают 500 млн.дол. (а не мы им!!!) льготный период 5 лет на выплату тела, 4% годовых, главное железо - турбину и генератор делают наши подрядчики - турбоатом и электотяжмаш ( это минимум 150 млн. дол), остальное китайцы. ГАЭС позволяет равномерно загрузить Южноукраинскую АЭС, , аккумулировать пики производства солнце-ветроисточников, т.е. не маневрировать тепловыми, по углю-газу экономия в год около 4 млрд. грн., т.е. за 4 года инвест проект себя окупает и существенно улучшает в дальнейшем энергобаланс экономя на дорогой горючке.

А можно без "зрады" сидеть ровно на попе и голосить ка бестолковый ЧЛЕН ради-кальной партии Галасюк.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:50

komp
Люто плюсую, но любителям зрады нет времени разбираться и вникать - они побежали следующую разгонять.

ЗЫ. Как показывает практика, они очень часто и саму новость не читают - достаточно заголовка. Метод простой: прочитал заголовок -> разогнал зраду -> побежал дальше. Иногда даже не замечают, что суть статьи прямо противоречит заголовку от журнашлюх.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:08

"Донбассэнерго" нардепа от БПП подписало контракт на реконструкцию блока ТЭС за 19 миллиардов
ПАО "Донбассэнерго" подписало контракт с китайской Dongfang Electric International Corporation на реконструкцию блока №6 Славянской ТЭС.
Договор подписали генеральный директор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко и президент китайской компании-партнера Луо Чжиган, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Контрактом предусмотрено разделение энергоблока №6 на два новых блока №6б и №6а мощностью 330 МВт каждый по технологии циркулирующего кипящего слоя.

Цена контракта – $684,3 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).

Согласно плану, блок №6б будет введен в эксплуатацию в июле 2022 года, блок №6а – в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.

"Цель проекта – повысить эффективность работы ТЭС, продлить ресурс ее использования на 40 лет, сократить удельные расходы топлива и расходы на техническое обслуживание. Кроме того, будут созданы новые мощности в энергодефицитном регионе с развитой инфраструктурой", – отмечается в сообщении.

В компании отметили, что на период реконструкции энергоблока №6 будут созданы 1500 рабочих мест, с начала эксплуатации новых мощностей работой будут обеспечены 340 человек.

Новые энергоблоки будут соответствовать всем европейским техническим требованиям ENTSO-E, экологическим требованиям украинского законодательства Украины и требованиям Европейских директив по охране окружающей природной среды.

Кроме того, реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС позволит значительно снизить себестоимость производимой электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без добавления природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.

Согласно пресс-релизу компании, цена контракта реконструкции с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое) составляет $684,296 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).

По словам гендиректора "Донбассэнерго" Эдуарда Бондаренко, КПД блоков будет не менее 42%, передает Интерфакс-Украина.

Компания рассчитывает получить инвестиционную составляющую в тарифе на отпуск э/э в размере 30%. Финансирование реконструкции будет осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Как сообщалось, китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую низкую цену на тендере энергокомпании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области.

DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.

В аукционе принимала участие еще одна китайская компания – Power Construction Corporation of China (Powerchina).
Живите своим умом!
zzzzzz
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