"Донбассэнерго" нардепа от БПП подписало контракт на реконструкцию блока ТЭС за 19 миллиардов

ПАО "Донбассэнерго" подписало контракт с китайской Dongfang Electric International Corporation на реконструкцию блока №6 Славянской ТЭС.

Договор подписали генеральный директор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко и президент китайской компании-партнера Луо Чжиган, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.



Контрактом предусмотрено разделение энергоблока №6 на два новых блока №6б и №6а мощностью 330 МВт каждый по технологии циркулирующего кипящего слоя.



Цена контракта – $684,3 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).



Согласно плану, блок №6б будет введен в эксплуатацию в июле 2022 года, блок №6а – в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.



"Цель проекта – повысить эффективность работы ТЭС, продлить ресурс ее использования на 40 лет, сократить удельные расходы топлива и расходы на техническое обслуживание. Кроме того, будут созданы новые мощности в энергодефицитном регионе с развитой инфраструктурой", – отмечается в сообщении.



В компании отметили, что на период реконструкции энергоблока №6 будут созданы 1500 рабочих мест, с начала эксплуатации новых мощностей работой будут обеспечены 340 человек.



Новые энергоблоки будут соответствовать всем европейским техническим требованиям ENTSO-E, экологическим требованиям украинского законодательства Украины и требованиям Европейских директив по охране окружающей природной среды.



Кроме того, реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС позволит значительно снизить себестоимость производимой электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без добавления природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.



Согласно пресс-релизу компании, цена контракта реконструкции с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое) составляет $684,296 млн (18,77 млрд грн по текущему курсу НБУ).



По словам гендиректора "Донбассэнерго" Эдуарда Бондаренко, КПД блоков будет не менее 42%, передает Интерфакс-Украина.



Компания рассчитывает получить инвестиционную составляющую в тарифе на отпуск э/э в размере 30%. Финансирование реконструкции будет осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.



Как сообщалось, китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую низкую цену на тендере энергокомпании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области.



DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.



В аукционе принимала участие еще одна китайская компания – Power Construction Corporation of China (Powerchina).

